世界盃2022︱摩洛哥教頭：我們背後有整個非洲和阿拉伯世界支持

在世界盃的歷史上，從沒有一支非洲球隊打入過4強的階段，而摩洛哥是繼1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾、2010年的加納後，第4支打入世界盃8強的非洲球隊。而由於宗教的原故，摩洛哥在今屆賽事也獲得在卡塔爾及周圍的伊斯蘭世界支持。

摩洛哥將在今晚（10日）稍後時間，在世界盃的8強迎戰葡萄牙。這支北非球隊，是目前餘下的唯一非洲力量，教練的歷格古（Walid Regragui）在賽前的記者會上表示，他們背後獲得整個非洲以及阿拉伯的人民支持。

歷格古在記者會表示：「我們有非洲人在背後，還有阿拉伯的人支持。這是很重要，但我們還是先以摩洛哥而戰。」

能打入8強，已是摩洛哥史上最佳的成績，這支與歐洲其實只隔一個直布羅陀海峽的北非球隊，本身與16強的對手西班牙及今場8強對手的葡萄牙，本身在歷史上就有很深的淵源。而摩洛哥6次打入世界盃的決賽周，就只有1986年和今年能突破分組賽打入淘汰賽階段，在1986年一次，他們16強以0:1不敵西德出局，入波的是西德的名將馬圖斯（Lothar Matthaus）。

7班飛機接載國民打氣

歷格古表示，球隊都渴望取得成功，而國家亦已經安排多7班航班從摩洛哥飛往卡塔爾，讓更多國民前來打氣。歷格古指：「我對我的國家及球隊感到自豪。你會感受到很正面的氛圍，而且所有人就好像一個大家庭。」雖然摩洛哥隊中的球員不少在歐洲長大及出生，但歷格古說：「人們都認同我們，而我們也團結了摩洛哥人民。這比任何金錢和錦標都來得重要，不過我們要在這贏得比賽，盡量在賽事走得更遠。」