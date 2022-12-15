世界盃2022︱摩洛哥欲加班飛多哈　賽前才通知被拒

作為首支打入世界盃4強的非洲球隊，摩洛哥今仗獲得非洲以及阿拉伯世界的支持，同時因為這個北非國家在歐洲有大量僑民，因此不少人都受到摩洛哥足協的免費門票吸引。摩洛哥皇家航空原本計劃增加7個航班接載球迷前往卡塔爾，不過當局最終拒絕有關計劃。

摩洛哥周三（14日）與法國的4強賽事，摩洛哥足協原定向球迷發送13,000張免費門票，同時由摩洛哥皇家航空增加航班接載球迷前往多哈，豈料至周三賽前卻宣布卡塔爾當局的拒絕，而取消航班，同時亦有球迷最終未獲門票而無法入場。

不過摩洛哥皇家航空回應傳媒查詢時表示：「根據卡塔爾當局的最新要求，摩洛哥皇家航空遺憾地向乘客取消由卡塔爾航空營運的航班。」航空公司未有透露卡塔爾當局的拒絕原因。在本周一，網上就有傳摩洛哥皇家航空提出增加30班航班，以協助球迷前往卡塔爾。不過旅行社方面最後指出，最後增加只有7班航班。

未有透露取消原因

而部份的球迷因為航班被取消，而令他們最終未能成行。而除了有關航班，仍有不少摩洛哥的僑民前往卡塔爾，他們都是受到摩洛哥足協的免費門票所吸引。然而不是所有球迷都獲得門票，因此引起了鼓譟。其中一名球迷表示：「這是非常有標誌性意義的比賽，因為我一半是法國、一半是摩洛哥人。」

他又表示：「問題是這裡沒有可靠的來源，沒有可靠的資訊。我與兄弟來到這裡，而我們不知道可以怎樣，這令人非常傷心。」