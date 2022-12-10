世界盃2022︱摩洛哥爆冷氣走葡萄牙晉4強 創非洲最佳成績

摩洛哥憑安尼斯利入球以1︰0爆冷擊敗葡萄牙，阻止C朗拿度再晉一步，成為首支殺入世界盃4強的非洲球隊。這支北非雄獅將與法國或英格蘭爭入世界盃決賽。
基斯坦奴朗拿度連續兩場淘汰賽都列後備，正選由去仗連中三元的干卡路（Goncalo Ramos）搭祖奧菲歷斯（Joao Felix）攻堅，丹尼路彭利拿、紐奴文迪斯受傷，中堅由2月將屆男人四十的比比領導防線。雙方對賽2次各勝1場，去屆世界盃分組賽憑C朗拿度4分鐘一箭定江山，葡萄牙以1︰0取勝。
C朗後備 摩洛哥防線不整
摩洛哥打入8強前4場有3場不失球，以防守力見稱。但今場防線不完整，阿古爾特（Nayef Aguerd）和馬薩奧利（Noussair Mazraoui）因傷缺陣，華拉杜列的艾耶美基（Jawad El Yamiq）及艾迪耶阿拿頂上。4分鐘菲歷斯接應罰球長傳飛身一頭，被耶辛尼保奴（Yassine Bounou）拍出底線。2分鐘後摩洛哥回應，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）無人看管下頂高，可見雙方防線初段欠集中。戰至30分鐘菲歷斯禁區頂半窩利抽射看似威脅大，但省中摩洛哥守將出界。摩洛哥企穩陣腳後，在41分接應左路傳中，今季西甲未開齋安尼斯利在戴亞斯及門將哥斯達前搶點頂入。葡萄牙立即施壓但兩次瞓身搏12碼都無功而還，摩洛哥半場以1︰0領前熱門葡萄牙。
C朗成國際賽上陣王
下半場首個威脅攻門由摩洛哥死球造成，葡萄牙門將哥斯達手槌失誤惹險象，但皮球柱邊出界。戰至51分鐘C朗拿度及簡些路入替尼維斯和古里路，增添葡萄牙前線人數，當中C朗拿度以196場國際賽上陣，與科威特球王梅達華（Mutawa）共享男子球員紀錄。老將羅美安沙斯傷出由艾沙夫達利入替，令葡萄牙有機可乘，不過干卡路無人看管下頂斜，般奴費南迪斯禁區頂抽高。安尼斯利被換走後，葡萄牙以AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧及域天拿入替，形成全攻陣。
摩洛哥今屆僅失一烏龍球
摩洛哥今屆世界盃完成7小時比賽時間，只曾因阿古爾特烏龍球而失守，未曾被對手射破大門。摩洛哥一心死守，換走薛耶治（Hakim Ziyech）等技術型球員。摩洛哥門將耶辛尼保奴82分鐘救出菲力斯勁射後，葡萄牙只能圍住禁區但未能破門，全場僅2次中框起腳未見成效。即使摩洛哥的巴里前鋒捷迪拉補時兩黃一紅，摩洛哥仍守住勝果創歷史。
摩洛哥早前打入8強已創下隊史最佳成績，淘汰葡萄牙殺入4強更刷新非洲球隊最佳紀錄，1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾、2010年的加納都在8強止步。這支北非雄獅4強將在12月15日凌晨3時鬥法國或英格蘭，