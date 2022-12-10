世界盃2022︱摩洛哥爆冷氣走葡萄牙晉4強 創非洲最佳成績

基斯坦奴朗拿度連續兩場淘汰賽都列後備，正選由去仗連中三元的干卡路（Goncalo Ramos）搭祖奧菲歷斯（Joao Felix）攻堅，丹尼路彭利拿、紐奴文迪斯受傷，中堅由2月將屆男人四十的比比領導防線。雙方對賽2次各勝1場，去屆世界盃分組賽憑C朗拿度4分鐘一箭定江山，葡萄牙以1︰0取勝。

C朗後備 摩洛哥防線不整

摩洛哥打入8強前4場有3場不失球，以防守力見稱。但今場防線不完整，阿古爾特（Nayef Aguerd）和馬薩奧利（Noussair Mazraoui）因傷缺陣，華拉杜列的艾耶美基（Jawad El Yamiq）及艾迪耶阿拿頂上。4分鐘菲歷斯接應罰球長傳飛身一頭，被耶辛尼保奴（Yassine Bounou）拍出底線。2分鐘後摩洛哥回應，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）無人看管下頂高，可見雙方防線初段欠集中。戰至30分鐘菲歷斯禁區頂半窩利抽射看似威脅大，但省中摩洛哥守將出界。摩洛哥企穩陣腳後，在41分接應左路傳中，今季西甲未開齋安尼斯利在戴亞斯及門將哥斯達前搶點頂入。葡萄牙立即施壓但兩次瞓身搏12碼都無功而還，摩洛哥半場以1︰0領前熱門葡萄牙。