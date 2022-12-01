世界盃2022︱撲出12碼都爭美斯錢　施捷斯尼輸賭球證唔會判

施捷斯尼的神勇，再次在今屆決賽周撲出對手的12碼，不過這位波蘭門神在球證判決前曾對賭，施捷斯尼認為球證的Danny Makkelie不會因此判罰。他表示：「我們在12碼前討論過，我跟他說我賭100歐元他（球證）不會判罰。所以現在我賭輸了給美斯。我不知道世界盃是否容許，可能我會被罰停賽吧，不過我也不在乎。但我也不算付錢給他，他應該也不在意那100歐元吧，他都賺夠啦。」

波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）在分組賽的最後一仗，撲出了美斯（Lionel Messi）的12碼。不過他表示，因為這個12碼，他輸了100歐元（約814.53港元）給美斯。

施捷斯尼早前在對沙特阿拉伯一仗也撲出了對手的12碼，他指：「我很幸福在比賽成功撲出兩次。在世界盃這最高和特別的舞台，這是球員的偉大時刻。那是需要花點功夫的，不過要撲出美斯的12碼，我也要點運氣。」

多位名宿皆認為不該判罰

其實不只是施捷斯尼，英格蘭前國腳的里奧費甸南（Rio Ferdinand）在旁述時也不認為是12碼：「這是可恥的決定，這是不光彩的，這不是VAR的目的。他開始眼神就恍惚了，這是一個離譜的決定。」另一位前英超球員，利物浦的梅菲（Danny Murphy）也指出：「在重播看來並不多，他（美斯）確實是倒地，但這還不夠。我想他（施捷斯尼）的手其實沒太多接觸到他（美斯）的臉，我覺得很驚訝。仍然不敢相信，他用頭去爭頂，然後被輕輕觸到臉。接觸到不一定就代表要判罰。」

前英格蘭射手舒利亞（Alan Shearer）亦指：「永遠也不會是12碼，你記得他們為甚麼搬出VAR來，在那清楚和明顯的話，他們不會介入球證的判決，這絕對不是12碼。4個人在那裡都一個想法？荒謬。」