世界盃2022︱數以百萬人參與　阿根廷被迫取消巴士巡遊改搭直昇機

阿根廷原定乘坐開蓬巴士前往首都布宜諾斯艾利斯的名勝，共和國廣場與國民一同慶祝。不過從多個社交媒體的影片，在巴士駛過一條大橋底時，有球迷從橋跳落巴士，甚至有人失手跌落路面。

成功贏得今屆世界盃的阿根廷，原定周二（20日）中午在當地舉行勝利巡遊，不過由於人數太多，最後球員在直昇機接走，提前結束巡遊。

估計400萬人參與

阿根廷總統府的發言人就表示，由於爆發性的狂歡，令慶祝不可能在地面繼續，因此安排球員乘坐直昇機離開。而當地估計，約有400萬人走在布宜諾斯艾利斯街頭參與慶祝。發言人又表示：「今日阿根廷經歷了一個史上最非凡的派對之一，在數小時的刺激之中就只有快樂和激情。」

阿根廷一眾球員在周二凌晨抵達布宜諾斯艾利斯後，足協安排在機場附近的一個訓練基地內休息。之後安排巴士在當地時間中午，接載球員前往20英哩路程的布宜諾斯艾利斯市中心慶祝

然而因為人數眾多，以及混亂情況持續，考慮到安全理由而提前結束。阿根廷足協會長表示：「我代表所有的球員道歉，（取消巡遊）這真的很可惜。」