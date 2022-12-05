世界盃2022︱日本堂安律：我們還不想就這樣回去

在對西班牙及對德國都為日本取得追平的入球，堂安律在訪問中表示：「之前兩個入球都忘記了，感覺就如比賽剛剛開始一樣。既不是好的感覺，也不是壞，就是一般普普通通的感覺吧。」對於擊敗西班牙後，國內反應熱烈：「我知道很多人都很高興，不過我不是很了解現在日本的情況，所以不知發生甚麼事，但是我確實收到很多訊息，給予我們很大的勇氣，這是非常高興。」

在世界盃分組賽，在死亡之組中，力壓德國及西班牙兩支冠軍份子晉級的日本。為日本射入追平西班牙一球的堂安律，在周日（4日）的賽前記者會上見記者，他表示球隊還不想這樣回去，希望在16強擊敗克羅地亞。

對於對西班牙一仗後備上陣，他指：「準備的時候我覺得是會正選的，所以一直都有正選的準備，所以一直就在做一般的預想訓練，就沒有甚麼不同。」對於今次大賽的表現，堂安指：「目前還在大賽之中，所以說我不認為自己在這大賽表現很強，我想在大會之後才能作出評價吧。正如我之前說，我早已忘記那兩個入球，因此現在是要腳踏實地做好比賽的準備。」

「腳踏實地做好準備」

堂安又指，克羅地亞是一支實力強橫隊伍，上屆也打入過決賽。不過球隊因為擊敗過德國及西班牙，對球員的自信方面有好處，因此會是一場很好的比賽。他又指，自己當然是希望取得入球或助攻，但最重要還是希望能為球隊作出貢獻。

對於對克羅地亞，堂安表示：「當然是希望勝利。希望在90分鐘創造很多精彩時刻，當然勝利的意義很重要啦。可能這樣說不太好，但我想無論用任何方法都要獲得勝利，將勝利帶給大家。」至於球隊的8強目標，他表示：「大家都已經拿出了覺悟，把一切問題都拋諸腦後，就是不能這樣就回去。我們已準備好要全力以赴。」

然而，在昨日（3日）的訓練中，效力西甲皇家蘇斯達的久保健英因為不適而未有隨隊訓練。