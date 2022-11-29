世界盃2022｜日本德國出線條件一覽 死亡E組4隊均有機會晉級

死亡E組出線形勢混亂，西班牙、日本、哥斯達黎加和德國均有出線機會。日本最後一輪惡鬥西班牙最難踢，至於包尾的德國能否起死回生，除了必須擊敗哥斯達黎加外，還要視乎另一場賽果。
日本擊敗西班牙一定出線
日本首輪爆冷擊敗德國，過了一大難關後以為出線形勢大好，卻在次輪以0：1不敵同組最弱的哥斯達黎加。兩戰過後日本（得失球差0）與哥斯達黎加（得失球差-6）同得3分，暫時落後榜首的西班牙1分，德國則以1分包尾。日本最後一戰只要贏就必定出線，兩場同樣和局的話，日本亦會與西班牙攜手晉級16強。
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德國哥斯達黎加要睇日本賽果
西班牙雖然位列榜首，但若然他們不敵日本，在兩種情況下他們會出局：哥斯達黎加擊敗德國，或者德國以大勝哥斯達黎加追回得失球差。雖然上述兩種情況出現成數較低，外界預期西班牙或者可以「睇定嚟食」，但西班牙教練安歷基表明鬥日本不會手軟：「和波或許都令我們足以出線，但我們會全力爭勝和爭取首名。」至於包尾的德國面對哥斯達黎加相對易踢，但即使他們順利全取3分，能否出線仍然要看另一場賽果；只有一個情況德國是必定出線——西班牙擊敗日本。