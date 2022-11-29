世界盃2022｜日本德國出線條件一覽 死亡E組4隊均有機會晉級

日本擊敗西班牙一定出線 日本首輪爆冷擊敗德國，過了一大難關後以為出線形勢大好，卻在次輪以0：1不敵同組最弱的哥斯達黎加。兩戰過後日本（得失球差0）與哥斯達黎加（得失球差-6）同得3分，暫時落後榜首的西班牙1分，德國則以1分包尾。日本最後一戰只要贏就必定出線，兩場同樣和局的話，日本亦會與西班牙攜手晉級16強。

日本分組賽出線形勢圖 日本 vs 西班牙 哥斯達黎加 vs 德國 賽果 哥斯達黎加勝 和 德國勝 日本勝 出線 出線 出線 日本和 出局 出線 計算得失球 日本負 出局 出局 出局