世界盃2022｜日本戲劇性反勝西班牙首名出線 德國連續兩屆分組賽出局

與上場敗給哥斯達黎加相比，今場日本作出了5個換人調動。谷口彰悟、伊東純也、田中碧、久保建英和前田大然齊擔任正選。西班牙方面，上場先任後備的艾華路莫拉達重回正選。 莫拉達連續3場入波 實力較高的西班牙甫開賽即採取主動，6分鐘，他們先有布斯基斯禁區外起腳施射高出。2分鐘後，日本前場壓逼得手，伊東純也於禁區內右腳施射中網側。「狂牛兵團」於11分鐘先開紀錄，莫拉達接應艾斯派古達傳中，輕鬆一頂破網，西班牙領先1：0。值得一提的是，莫拉達在分組賽三場都能取得入球，暫時他在世界盃射手榜中排榜首，與麥巴比、拉舒福特等球員看齊。西班牙上半場一直控制節局，控球率達到78％，日本完全無計可施。半場西班牙以一球領先。

日本後備建奇功 3分鐘入2球 下半場日本換入三笘薰和堂安律放手一博，僅3分鐘便收到成效。日本前場逼甩西班牙控球，堂安律左腳一記遠射得手，扳成1：1。51分鐘，狀態大勇的堂安律右路發難，傳予三笘薰再傳中，田中碧在門前撞射得手，日本反先2：1。由於哥斯達黎加同時間一度領先德國2：1，西班牙全隊壓上，日本則築起血肉長城，雙方上演了精彩的攻防戰。戰至89分鐘，奧莫在禁區內有起腳機會，被權田修一一擁入懷。最後西班牙圍攻不果，日本以2：1勝出，在「死亡之組」逃出生天，首名晉身16強。

德國連續兩屆分組賽出局 至於德國鬥哥斯達黎加要出線許勝不許和，值得一提的是今場由「全女班」球證團隊執法。德國甫開賽立即狂攻，10分鐘由基拿比接應左路傳中開紀錄。之後哥斯達黎加企穩陣腳，德國雖控制大局但一時難以撕破對方鐵桶陣。34分鐘，甘美治在禁區外施展遠射，基羅拿華斯甩手後翻步接實，5分鐘後基拿比在人叢中起腳僅僅柱邊出界。42分鐘德國險些失守，哥斯達黎加後場大腳將皮球送上前線本來無大威脅，但德國守將大衛拉林漏踢令哥斯達黎加有單刀機會，但紐亞出迎夠快力保不失，德國半場領先1：0。

下半場德國放慢節奏，但另一邊廂日本追平西班牙，令日本與德國同分，得失球一樣之下，由於日本首場擊敗德國，此時日本會壓過德國晉級。日本其後反超前2：1，令德國出線機會大減之餘，再受另一打擊。58分鐘，哥斯達黎加頭鎚攻門，紐亞撲出不遠，泰積達補射入網扳平。德國其後兩次攻門中柱，包括65分鐘穆斯亞拿的遠射。70分鐘哥斯達黎加罰球禁區內混戰，柏保路華加斯頂中大字型封位的紐亞再反彈他入網反超前2：1，此時會是哥斯達黎加與日本攜手出線。 但德國3分鐘後即由夏維斯扳平2：2，在85分鐘梅開二度助球隊再次領先。89分鐘，富克洛後上攻門破網，旁證原先舉旗示意越位入球無效，經VAR後改判入球成立。但德國（1）與西班牙（6）之間的得失球差差距太大，最終德國雖以4：2擊敗哥斯達黎加仍然出局；他們在2014年奪冠後，連續兩屆分組賽出局。