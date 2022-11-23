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體育
2022-11-23 23:39:46

世界盃2022｜日本擊敗德國兩大功臣 淺野拓磨及堂安律均効力德甲球會

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淺野拓磨是日本贏波功臣。（路透社）

淺野拓磨是日本贏波功臣。（路透社）

日本爆出今屆世界盃其中一場大冷門，在先失一球後憑著後備入替的堂安律和淺野拓磨各建一功，反勝德國21，取得可能是他們今屆世界盃旅程中最重要的勝仗。翻查兩位入波功臣資料，淺野拓磨及堂安律現時同樣效力德甲球會，不知有否幫助他們更熟悉對手。

 

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淺野拓磨先後効力史特加及漢諾威

淺野拓磨現年28歲，他曾於20132015球季兩次助廣島三箭奪得日職冠軍，之後便決心外闖。德國聯賽是不少日本球員的理想落腳地，但淺野拓磨在効力史特加及漢諾威時表現僅屬一般，三個球季合共取得6個入球，最後更被出售至塞爾維亞球會柏迪遜。

淺野拓磨賽後興奮慶祝。（路透社）

淺野拓磨賽後興奮慶祝。（路透社）

轉會後的淺野拓磨獲得了重生。在効力柏迪遜兩季間，他共上陣77次，攻入30球。他於2020/21球季更個人獨取21球，為柏迪遜當季的首席射手。2021年，淺野拓磨決定再挑戰德甲，以自由身加盟波琴並一直効力至今。

堂安律為日本追成平手。（路透社）

堂安律為日本追成平手。（路透社）

堂安律現効力德甲聯賽次席球會

至於替日本追成平手的堂安律，職業生涯大多在荷甲渡過。現年24歲的他在2015年於大板飛腳出道，及後遠赴荷甲加盟格羅寧根，効力兩季半後更迎來職業生涯首個高峰，加盟荷甲班霸PSV燕豪芬。雖然他不算是燕豪芬的絕對主力，但也為球會貢獻13個入球，表現不過不失。今季他加盟德甲弗賴堡，半季間已為球隊上陣22次，攻入四球，現在排德甲第二名，僅以四分落後榜首拜仁，堂安律可說是一大功臣。

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