世界盃2022｜日本擊敗德國兩大功臣 淺野拓磨及堂安律均効力德甲球會

淺野拓磨 先後効力史特加及漢諾威 淺野拓磨現年28歲，他曾於2013及2015球季兩次助廣島三箭奪得日職冠軍，之後便決心外闖。德國聯賽是不少日本球員的理想落腳地，但淺野拓磨在効力史特加及漢諾威時表現僅屬一般，三個球季合共取得6個入球，最後更被出售至塞爾維亞球會柏迪遜。

轉會後的淺野拓磨獲得了重生。在効力柏迪遜兩季間，他共上陣77次，攻入30球。他於2020/21球季更個人獨取21球，為柏迪遜當季的首席射手。2021年，淺野拓磨決定再挑戰德甲，以自由身加盟波琴並一直効力至今。