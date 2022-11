世界盃2022︱日本球迷感謝老闆批假　公司回應：繼續享受假期吧

國際足協(FIFA)在日本隊對德國的比賽,拍到一名日本球迷,手持一張標語,指「感謝上司批准兩星期的休假」,相片在日本成為話題。日本電訊高NTT東日本今日(25日)證實,這位男子是他們的職員,並在Twitter帳號在網上以英文回應:「請繼續享受你的假期和世界盃吧!上司字」。

FIFA在Twitter貼上一張圖片,男子手持一張紙寫上「Dear my boss, Thank you for my 2 weeks off」,感謝上司批准的兩星期休假。而FIFA的帖文就稱「這是給予所有的上司們(This one goes out to all the bosses out there)」日本NTT東日本,今日證實該球迷,是他們神奈川辦公室的職員,負責在地區活化等工作。

NTT今日在Twitter作出回應「請繼續享受你的假期和世界盃吧!上司字(Please enjoy your vacation and the World Cup! From your boss)」公司的公關向傳媒透露,該職員是以年薪以及假日工作時的補假結合,而換取了兩星期的假期,並不是提供了特別的休假制度。

獲得一次公關機會,NTT就表示公司認為獲得充實的假期對員工的工作有積極的影響,而且相信今次的員工也過了一個有意義的假期。