世界盃2022︱日本球迷感謝老闆批假　公司回應：繼續享受假期吧

國際足協（FIFA）在日本隊對德國的比賽，拍到一名日本球迷，手持一張標語，指「感謝上司批准兩星期的休假」，相片在日本成為話題。日本電訊高NTT東日本今日（25日）證實，這位男子是他們的職員，並在Twitter帳號在網上以英文回應：「請繼續享受你的假期和世界盃吧！上司字」。

FIFA在Twitter貼上一張圖片，男子手持一張紙寫上「Dear my boss, Thank you for my 2 weeks off」，感謝上司批准的兩星期休假。而FIFA的帖文就稱「這是給予所有的上司們（This one goes out to all the bosses out there）」日本NTT東日本，今日證實該球迷，是他們神奈川辦公室的職員，負責在地區活化等工作。

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NTT今日在Twitter作出回應「請繼續享受你的假期和世界盃吧！上司字（Please enjoy your vacation and the World Cup！ From your boss）」公司的公關向傳媒透露，該職員是以年薪以及假日工作時的補假結合，而換取了兩星期的假期，並不是提供了特別的休假制度。

獲得一次公關機會，NTT就表示公司認為獲得充實的假期對員工的工作有積極的影響，而且相信今次的員工也過了一個有意義的假期。