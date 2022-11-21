世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）

阿根廷核心 Vs 兩屆影帝 相似度80% 美斯（Lionel Messi）1.7米，張家輝1.71米，以拍攝激戰時計，兩者身型仲幾貼近。不過由於美欺留鬚，相似度由85%降至80%。扮過朗拿度嘅張家輝幾年前曾經話國家隊捧德國，球員就力撐美斯，只因美斯有技術賣實力。 阿根廷 世界盃C組賽程： 11月22日（二）晚上6時：阿根廷對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜3時：阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

11月30日（三）深夜3時：波蘭對阿根廷 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

比利時發電機 Vs 真王子 相似度85% 比利時中場迪布尼（Kevin De Bruyne）傳球能力世界top5，盧卡古、托沙特食粥食飯要睇佢發揮。好多曼城隊友都專稱佢為Prince，係迪布尼同哈里王子（Prince Harry）撞晒樣最佳認證 比利時 世界盃F組賽程： 11月23日（三）深夜3時：比利時對加拿大

11月27日（日）晚上9時：比利時對摩洛哥

12月1日（四）晚上11時：克羅地亞對比利時

100M先生 Vs 籃球港青 相似度85% 以1億鎊加盟曼城的基亞利殊（Jack Grealish）常以比比鳥髮型示人，與周柏豪如出一轍，加上樣子俊俏，成為新一代英格蘭萬人迷。基亞利殊非常貪靚，有對手狂讚靚仔令佢分心，估佢唔到。 英格蘭世界盃B組賽程： 11月21日（一）晚上9時：英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）

11月25日（五）深夜3時：英格蘭對美國

11月29日（二）深夜3時：威爾斯對英格蘭 完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情