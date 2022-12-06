世界盃2022︱日本足協傳向森保一開出2年合約　另外2年選項

日本隊在今屆世界盃結束，日本傳媒就報道，日本足協已向主帥森保一開出2年合約，並在2年後有條件可再續約2年。

日本在分組先後擊敗西班牙及德國之後，日本足協會長田嶋幸三在接受傳媒訪問時表示：「森保絕對是下任領隊候選的其中一人。」此前，有傳日本足協打算下任領隊交由外國教練出任，而傳媒亦點出了多個候選人物，當中包括前德國主帥路維（Joachim Low）、前阿根廷主帥比爾沙（Marcelo Bielsa）以及比利時主帥的馬天尼斯（Roberto Martínez），不過比爾沙據報已獲得烏拉圭的垂青，並有機會接任，而馬天尼斯亦有傳獲英超球會的垂青。

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日本傳媒今日（6日）透露，足協在賽前已向森保提出2年的合約。並會在2年後檢討日本隊的成績，可以再延長多2年至下一屆的世界盃。有日本足協的成員就透露：「過去很少外國領隊願意來遠東的日本當主帥。因此日本足協有一句說話，是球會的領隊可以因為成績欠佳而被辭退，但日本隊領隊在世界盃前的4年都不會解僱。」而且在解約的話，日本足協亦需要支付大筆的違約金。而日本足協亦希望透過與森保的信賴關係，改變合約的習慣，並在此後以這種方式與外籍教練提出類似合約。森保一與日本足協的合約會到明年的1月才到期。