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體育
2022-11-23 13:10:00

世界盃2022︱日本9點挑戰德國+免費直播西班牙+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

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世界盃2022預告

今晚亞洲甚多球迷支持的日本將會登場。

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第4個比賽日，上屆世界盃亞軍克羅地亞將會於頭場香港時間晚上6時出戰摩洛哥，香港有不少球迷的德國和日本便會在晚上9時對賽，而ViuTV 99台則會在深夜12時免費直播西班牙對哥斯達黎加，尾場深夜3時便有比利時對加拿大，球迷可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

今晚世界盃直播賽事

  • 11月23日（三）晚上6時 【F組】摩洛哥對克羅地亞
  • 11月23日（三）晚上9時 【E組】德國對日本
  • 11月23日（三）深夜12時 【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）
  • 11月23日（三）深夜3時 【F組】比利時對加拿大
莫迪歷

莫迪歷繼續領軍。

頭場6時莫迪歷世盃最後探戈

香港時間晚上6時克羅地亞迎戰摩洛哥，格仔兵團要靠37歲的中場大師莫迪歷支撐大局，前鋒卡拉馬歷及比列錫亦年過30；反而對手摩洛哥獲主將薛耶治回心轉意，為新帥効勞，配合兩大翼衛阿舒拉夫及馬薩奧利，以及前鋒安尼斯利攻堅，或有爆冷機會。

德國 日本

今晚9時德國硬拼日本

德國上屆世界盃分組賽出局，今屆換上新帥費歷克，用人亦多以之前歐國聯的陣容「4-2-3-1」出戰，將夏維斯推前，並由新星穆斯亞拿、及莊拿斯荷夫曼，輔助攻堅。費歷克賽前已經明示：「我們的踢法是要爭取主動，高位壓逼，令對手出錯。」今仗對上日本一定不會手軟。

對手日本的大軍名單中有8人在德國兩級別聯賽搵食，相信對德國國家隊亦十分熟悉。好消息是阿仙奴守將、「通天老倌」富安健洋傷愈可隨時候命，不過上仗球隊友賽加拿大表現令人失望，教練森保一再次被批評戰術保守，決賽周對強隊德國未知會否改變。

西班牙足球隊

西班牙實力平均。

ViuTV免費直播西班牙對哥斯達黎加

深夜12時，ViuTV將會免費直播E組「狂牛」西班牙對上被視為此組實力最弱的哥斯達黎加的賽事。西班牙在名宿教練安歷基帶領下，漸入佳境，上年歐國盃更打入4強，今夏歐國聯首名出線；大軍以巴塞隆拿為入選大戶，新星中場柏迪令人期待，安帥今場已明言會以費倫托利斯踢正選。對手哥斯達黎加近年青黃不接，前線仍要靠30歲的祖爾甘保攻堅，陣中不少主力都年過30，但今場焦點必是曾在皇家馬德里効力多年的「鋼門」基羅拿華斯如何力挽狂瀾。

尾場深夜3時，比利時遇加拿大，紅魔主力箭頭盧卡古持續受傷患困擾，預計未來兩場仍要缺陣。對手加拿大闊別36年再入決賽周，隊長中場39歲的艾迪巴赫捷臣，仍然不可或缺，可惜陣中最具級數的攻擊好手艾方素戴維斯早前受傷，近兩仗友賽鬥巴林及日本皆未有上陣。

C組 D組

11月22日世界盃賽果

  • 【C組】阿根廷　1：2　沙特阿拉伯
  • 【D組】法國　4：1　澳洲
  • 【D組】丹麥　0：0　突尼西亞
  • 【C組】墨西哥　0：0　波蘭

周二世界盃爆冷戰果便要數便是頭場阿根廷1：2不敵沙特阿拉伯，同組C組的墨西哥便有門將Sam哥奧祖亞救出12碼賽和波蘭，D組的丹麥便以0：0悶和突尼西亞，而尾場法國便以4：1反勝澳洲。

真野恵里菜

日本WAGS人氣極高，每位於IG都有眾多followers。

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鎮宇幫墨西哥守龍

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ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ

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5大商場免費直播64場世界盃賽事

2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！

球迷資訊：

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世界盃2022香港免費直播及收費直播安排

ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。

完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

ViuTV世界盃免費直播賽程。

ViuTV世界盃免費直播賽程。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢

今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓

常見問題

問：如何收看今屆世界盃？

答：市民可以於ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如想收看今屆所有賽事直播，便需購買NowTV及NowE直播通行證。詳情按此

問：今屆世界盃ViuTV會免費直播那場比賽？

答：ViuTV將會免費收看19場世界盃賽事，球迷亦可以到各大商場免費收看全數64場賽事。詳情按此

問：今屆世界盃的開賽時間？

答：世界盃2022的分組賽開賽時間較適合香港球迷，有不少賽事都在晚上6時、9時開波。詳情按此

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