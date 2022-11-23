世界盃2022︱日本9點挑戰德國+免費直播西班牙+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第4個比賽日，上屆世界盃亞軍克羅地亞將會於頭場香港時間晚上6時出戰摩洛哥，香港有不少球迷的德國和日本便會在晚上9時對賽，而ViuTV 99台則會在深夜12時免費直播西班牙對哥斯達黎加，尾場深夜3時便有比利時對加拿大，球迷可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月23日（三）晚上6時 【F組】摩洛哥對克羅地亞
- 11月23日（三）晚上9時 【E組】德國對日本
- 11月23日（三）深夜12時 【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）
- 11月23日（三）深夜3時 【F組】比利時對加拿大
頭場6時莫迪歷世盃最後探戈
香港時間晚上6時克羅地亞迎戰摩洛哥，格仔兵團要靠37歲的中場大師莫迪歷支撐大局，前鋒卡拉馬歷及比列錫亦年過30；反而對手摩洛哥獲主將薛耶治回心轉意，為新帥効勞，配合兩大翼衛阿舒拉夫及馬薩奧利，以及前鋒安尼斯利攻堅，或有爆冷機會。
今晚9時德國硬拼日本
德國上屆世界盃分組賽出局，今屆換上新帥費歷克，用人亦多以之前歐國聯的陣容「4-2-3-1」出戰，將夏維斯推前，並由新星穆斯亞拿、及莊拿斯荷夫曼，輔助攻堅。費歷克賽前已經明示：「我們的踢法是要爭取主動，高位壓逼，令對手出錯。」今仗對上日本一定不會手軟。
對手日本的大軍名單中有8人在德國兩級別聯賽搵食，相信對德國國家隊亦十分熟悉。好消息是阿仙奴守將、「通天老倌」富安健洋傷愈可隨時候命，不過上仗球隊友賽加拿大表現令人失望，教練森保一再次被批評戰術保守，決賽周對強隊德國未知會否改變。
ViuTV免費直播西班牙對哥斯達黎加
深夜12時，ViuTV將會免費直播E組「狂牛」西班牙對上被視為此組實力最弱的哥斯達黎加的賽事。西班牙在名宿教練安歷基帶領下，漸入佳境，上年歐國盃更打入4強，今夏歐國聯首名出線；大軍以巴塞隆拿為入選大戶，新星中場柏迪令人期待，安帥今場已明言會以費倫托利斯踢正選。對手哥斯達黎加近年青黃不接，前線仍要靠30歲的祖爾甘保攻堅，陣中不少主力都年過30，但今場焦點必是曾在皇家馬德里効力多年的「鋼門」基羅拿華斯如何力挽狂瀾。
尾場深夜3時，比利時遇加拿大，紅魔主力箭頭盧卡古持續受傷患困擾，預計未來兩場仍要缺陣。對手加拿大闊別36年再入決賽周，隊長中場39歲的艾迪巴赫捷臣，仍然不可或缺，可惜陣中最具級數的攻擊好手艾方素戴維斯早前受傷，近兩仗友賽鬥巴林及日本皆未有上陣。
11月22日世界盃賽果
- 【C組】阿根廷 1：2 沙特阿拉伯
- 【D組】法國 4：1 澳洲
- 【D組】丹麥 0：0 突尼西亞
- 【C組】墨西哥 0：0 波蘭
周二世界盃爆冷戰果便要數便是頭場阿根廷1：2不敵沙特阿拉伯，同組C組的墨西哥便有門將Sam哥奧祖亞救出12碼賽和波蘭，D組的丹麥便以0：0悶和突尼西亞，而尾場法國便以4：1反勝澳洲。
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場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓