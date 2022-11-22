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體育
2022-11-22 16:00:54

世界盃2022｜日本WAGS真野恵里菜、水著女神領軍

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世界盃2022｜日本WAGS真野恵里菜、水著女神領軍

日本哥倫比亞混血兒

日本門將川島永嗣效力斯特拉斯堡，妻子川島廣子是日本和哥倫比亞混血兒，去屆世界盃曾被鏡頭捕捉。她與川島永嗣二人育有子女，不時在IG曬幸福家庭照。

 

川島永嗣妻子川島廣子是日本和哥倫比亞混血兒

川島永嗣妻子川島廣子是日本和哥倫比亞混血兒

新鮮出爐姊弟戀

田中碧效力杜塞爾多夫，日本傳媒近來爆出與℃-ute及Buono!前成員鈴木愛理熱戀，經二人證實。經鈴木愛理父親鈴木亨介紹後，二人相差5年的姊弟戀能否共諧連理？

田中碧新歡鈴木愛理

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《20世紀少年》女主角

「翻版陳豪」長友佑都妻子是演員平愛梨，代表作是《20世紀少年》電影版女主角遠藤神乃。二人結婚6年，育有三名子女。

長友佑都妻子平愛梨是《20世紀少年》電影版女主角

長友佑都妻子平愛梨是《20世紀少年》電影版女主角

長友佑都妻子平愛梨 長友佑都與平愛梨一家幾口 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨

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新垣結衣《逃恥》好友

真野恵里菜為早安家族旗下多面向藝人，曾參演幪面超人、機動警察真人版、《逃避雖可恥但有用》新垣結衣好友田中安惠一角。她與日本中場柴崎岳結婚後，隨丈夫到西班牙生活，住洋樓養番狗，更煮得一手好菜。疫情期間，真野恵里菜與柴崎岳在家中凌空的波，有版有眼。

真野惠里菜在香港有唔少fans。 真野恵里菜 真野恵里菜

最強IG WAGS

史浩克04中堅吉田麻也另一半是中村 アン（Anne）。中村是時裝模特兒，不時到巴黎等大城市出Show。外號嫩版鈴木保奈美的中村是日本時尚圈名人，IG Follwers近300萬。她參演日劇《朝五晚九》，劇中風頭不遜石原聰美。

吉田麻也另一半是中村 アン

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水著女神情歸谷口彰悟

谷口彰悟女朋友泉里香曾參演《美少女戰士》，是女著女神。有傳二人早已同居。同樣是姊弟戀，女方大2年。

谷口彰悟女朋友泉里香

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大迫勇也女伴三輪麻未 大迫勇也女伴三輪麻未 大迫勇也女伴三輪麻未 川島永嗣與太太川島廣子 槙野智章另一半高梨臨 槙野智章另一半高梨臨 槙野智章另一半高梨臨 守田英正妻子藤阪れいな 守田英正妻子藤阪れいな 守田英正妻子藤阪れいな
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