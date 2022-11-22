世界盃2022｜日本WAGS真野恵里菜、水著女神領軍

日本哥倫比亞混血兒 日本門將川島永嗣效力斯特拉斯堡，妻子川島廣子是日本和哥倫比亞混血兒，去屆世界盃曾被鏡頭捕捉。她與川島永嗣二人育有子女，不時在IG曬幸福家庭照。

川島永嗣妻子川島廣子是日本和哥倫比亞混血兒

新鮮出爐姊弟戀 田中碧效力杜塞爾多夫，日本傳媒近來爆出與℃-ute及Buono!前成員鈴木愛理熱戀，經二人證實。經鈴木愛理父親鈴木亨介紹後，二人相差5年的姊弟戀能否共諧連理？

田中碧新歡鈴木愛理

《20世紀少年》 女主角 「翻版陳豪」長友佑都妻子是演員平愛梨，代表作是《20世紀少年》電影版女主角遠藤神乃。二人結婚6年，育有三名子女。

最強IG WAGS 史浩克04中堅吉田麻也另一半是中村 アン（Anne）。中村是時裝模特兒，不時到巴黎等大城市出Show。外號嫩版鈴木保奈美的中村是日本時尚圈名人，IG Follwers近300萬。她參演日劇《朝五晚九》，劇中風頭不遜石原聰美。

吉田麻也另一半是中村 アン

水著女神情歸谷口彰悟 谷口彰悟女朋友泉里香曾參演《美少女戰士》，是女著女神。有傳二人早已同居。同樣是姊弟戀，女方大2年。

谷口彰悟女朋友泉里香