世界盃2022︱日本WAGs真野惠理菜籲傳媒勿刊其家人　平愛梨大方分享親子照

日本隊的太太團中，有不少的名模或前偶像，故每場比賽都吸引了傳媒拍攝。不過，柴崎岳的太太真野惠里菜對於近日被傳媒拍照時，連同鄰座家人的樣子都被公開就感到不悅，在Twitter上呼籲勿刊登其家人。然而，同樣有名的長友佑都太太平愛梨，似乎就不太介意與3個孩子被拍到，更分享笑言不能隨便在公眾場合「教仔」。
真野惠里菜：媒體刊登後感不安
真野惠里菜被拍到在日本隊對哥斯達黎加的比賽，與上田綺世的太太由布菜月在看台為日本隊打氣。然而同時也有其他媒體，拍到了真野的家人。真野惠里菜在Twitter就表示：「雖然與事務商談後，交由事務所處理，但覺得有些部份還沒法掌握。」因此決定透過社交媒體作出呼籲。真野又指出，與家人是一心去球場支持球隊，故此沒太多的考慮，然而在媒體的刊登後，感到有點的不安，故希望媒體體諒遷就。
こういうことをツイートすると上手く伝わってるか不安になるんだけど、スタジアム観戦でたまたま写り込んでしまった場合は仕方ないと家族も理解しています。— 真野恵里菜(Mano Erina) (@erina_mano) November 29, 2022
ピックアップされるような形で掲載されて隣にいる家族たちの顔がハッキリ写っていたりすると、せめてカットしてほしいなぁ。という思いです🥲
按圖睇真野惠里菜靚相：
平愛梨IG：罵孩子一刻有沒有被拍？
不過，同樣在艾雷恩球場被拍到的平愛梨，卻還懂得跟公眾開玩笑。她在個人Instagram分享被傳媒拍到的照片，並寫上：「是誰在拍我？在世界盃真的很厲害，有很多記者拿着長鏡頭。記者們為我們拍了很多相真的很感動。不知道有沒有被拍到，在罵孩子的一刻呢。」