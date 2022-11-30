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體育
2022-11-30 14:51:37

世界盃2022︱日本WAGs真野惠理菜籲傳媒勿刊其家人　平愛梨大方分享親子照

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柴崎岳太太真野惠理菜與上田綺世太太由布菜月。

柴崎岳太太真野惠理菜與上田綺世太太由布菜月。

日本隊的太太團中，有不少的名模或前偶像，故每場比賽都吸引了傳媒拍攝。不過，柴崎岳的太太真野惠里菜對於近日被傳媒拍照時，連同鄰座家人的樣子都被公開就感到不悅，在Twitter上呼籲勿刊登其家人。然而，同樣有名的長友佑都太太平愛梨，似乎就不太介意與3個孩子被拍到，更分享笑言不能隨便在公眾場合「教仔」。

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真野惠里菜：媒體刊登後感不安

真野惠里菜被拍到在日本隊對哥斯達黎加的比賽，與上田綺世的太太由布菜月在看台為日本隊打氣。然而同時也有其他媒體，拍到了真野的家人。真野惠里菜在Twitter就表示：「雖然與事務商談後，交由事務所處理，但覺得有些部份還沒法掌握。」因此決定透過社交媒體作出呼籲。真野又指出，與家人是一心去球場支持球隊，故此沒太多的考慮，然而在媒體的刊登後，感到有點的不安，故希望媒體體諒遷就。

按圖睇真野惠里菜靚相：

真野惠里菜在香港有唔少fans。 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 真野(左)在《逃跑雖可恥但有用》與新垣結衣有多場對手戲。 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜 柴崎岳另一半真野恵里菜

平愛梨IG：罵孩子一刻有沒有被拍？

不過，同樣在艾雷恩球場被拍到的平愛梨，卻還懂得跟公眾開玩笑。她在個人Instagram分享被傳媒拍到的照片，並寫上：「是誰在拍我？在世界盃真的很厲害，有很多記者拿着長鏡頭。記者們為我們拍了很多相真的很感動。不知道有沒有被拍到，在罵孩子的一刻呢。」

按圖睇平愛梨靚相：

長友佑都妻子是演員平愛梨 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都與平愛梨一家幾口 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨 長友佑都妻子平愛梨是《20世紀少年》電影版女主角
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