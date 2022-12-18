世界盃2022︱普巴賽前拍片為法國打氣：你們不是來玩，是要贏

法國隊將在今晚（18日）的世界盃決賽，面對阿根廷，爭取成為1966年以來，首支能夠衞冕的球隊。而上屆協助法國捧盃的功臣之一，保羅普巴（Paul Pogba）就拍片鼓勵一眾隊友。

今夏重返祖雲達斯，不過因傷而要錯過世界盃的普巴，為法國隊拍攝片段作打氣。這位29歲中場表示：「喂，各位。對於第二次，在世界盃決賽的朋友。這是連續兩次呀。現在我來給你們支持了。」他表示：「在決賽，你們都知道，你們不是來玩的了，你們是要去贏。所以我希望你們盡力，還有祝你們好運。」

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普巴因為受傷並需要接受手術，自今年8月就未有上陣，並確定不能出戰世界盃。而這是法國史上第4次打入決賽，也是首次連續兩屆打入決賽。過去只有意大利及巴西，能夠在世界盃中衞冕。自1966年起，也沒有一支冠軍能衞冕。