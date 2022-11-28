世界盃2022︱曹圭成飛將軍頭槌一度扳平　南韓2:3不敵加納

上仗與烏拉圭悶和的南韓，在分組的第2場將面對來自非洲的加納。加納上半場先入兩球，換邊後南韓在射手曹圭成頭槌梅開二度下，曾追平2:2，不過最後仍被對手的穆罕默德古杜斯在無人看管下射入，最終加納以3:2擊敗南韓。

贏波的加納，2仗1勝1負得3分，而南韓就2戰1和1負，僅得1分，最後一場比賽會對葡萄牙。而加納會對烏拉圭。

【下半場45+11分鐘】南韓最後一擊未能取得入球之後，球證未有容許角球開出就完場。而南韓的主帥保羅賓圖之後因為激烈抗議，被球證紅牌驅逐，下仗對葡萄牙不能領軍。

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【下半場45+10分鐘】補時階段雖然南韓圍攻，不過李康仁的射門高出。

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【下半場45+4分鐘】曹圭成右路入禁區窄位起腳，不過對手門將擋出。

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【下半場45分鐘】南韓禁區內孫興民與羅相浩先後起腳被擋到。下半場補時10分鐘。

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【下半場44分鐘】南韓右路傳中，艾度巴巴頭槌往後解圍，南韓取得角球。

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【下半場41分鐘】南韓的右路傳中，金珍洙接應頭槌高出。

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【下半場39分鐘】南韓右路長傳左邊，金珍洙起腳高出。

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【下半場31分鐘】南韓右路的傳中，遠柱金珍洙左腳射門，被加納守將解圍。

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【下半場29分鐘】孫興民在禁區頂搏得犯規，罰球李康仁施射，被門將阿迪薛基撲出。