世界盃2022︱最「灰爆」MOM　德國夏維斯影相木無表情

在今屆世界盃的比賽，每場完場選出來的全場最佳球員，都會拍一張「即影即有」相，並由國際足協（FIFA）的贊助商百威放在社交網絡。然而在德國對哥斯達黎加，德國憑後備上陣的夏維斯（Kai Havertz）梅開二度，以4:2擊敗對手取得今屆吐唯一一勝。然而德國因為日本擊敗西班牙而出局，夏維斯在拍照時只有一臉死灰。

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德國在E組的最後一戰，除了要擊敗哥斯達黎加之外，更要望西班牙可以擊敗到日本，才有機會取代日本晉級。不過德國今場一度落後1:2，令主帥芬克（Hansi Flick）換入包括夏維斯等球員增強攻力，而夏維斯雖然連同補時，上陣只有35分鐘，不過仍為球隊攻入2球反勝，只是因為西班牙在另一邊廂不敵日本，令德國連續兩屆分組出局。

而夏維斯以2個入球，成為今場賽事的最佳球員。可是面對球隊的出局，夏維斯領獎時也只有木無表現地拍照。夏維斯賽後就表示：「當事情以這樣發生，感覺好像看了一齣恐怖片。我們在比賽期間得知日本領先，然後球場有顯示排名，但我們仍然有少許希望西班牙能還會有入球。不過之後我們獲告知，日本完場了。」

夏維斯：過去4年沒有變好

夏維斯又指：「當你兩次分組賽出局以及1次只去到16強出局，我們要誠實地面對，過去的4年沒有變好。現在我們連續兩次在分組出局了，我不認為我們是大賽的球隊了。」