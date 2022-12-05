世界盃2022︱會考4科A*　英媒揭沙卡文武雙全

英格蘭在今屆世界盃的進展理想，因此當地傳媒已開始尋找各位英軍新兵的背後故事。其中有傳媒到訪布卡約沙卡（Bukayo Saka）的中學訪問，發現這位英格蘭新星是位真正的「天才」，並不在於運動能力好，連讀書也超強，在2018年的英國會考（GCSE）考獲4科A*及3科A級的成績，名符其實的文武雙全。

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21歲的沙卡，在去年已入選英格蘭的歐洲國家盃名單。英國的《泰晤士報》早前到訪在西倫敦的Greenford High School，問到其老師對這位英格蘭新星的印象。老師指，對沙卡迅速堀起並不感意外：「在最後一年要考GCSE，布卡約已經很多時參與阿仙奴的訓練而沒上學，但他仍然是非常出色。」他的前體育老師Mark Harvey指：「他是會很努力讀書，因此取得很好的成績，在課堂成績蜚然。作為一個運動員，他當然是出色，但作為一個學生，也是楷模。」