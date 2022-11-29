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體育
2022-11-29 12:47:40

世界盃2022︱朗拿度卡路士卡富卡卡廿年後重聚 老球迷回憶滿滿

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朗拿度（右起）、卡路士、卡富、卡卡廿年後重聚，令老球迷回憶滿滿。（卡富IG）

朗拿度（右起）、卡路士、卡富、卡卡廿年後重聚，令老球迷回憶滿滿。（卡富IG）

世界盃分組賽巴西以1︰0擊敗瑞士，森巴兵團缺少尼馬後星味減。不過觀眾席上卻星味爆燈。4名2002年巴西世界盃成員包括朗拿度、卡路士、卡富及卡卡一同入場睇波，更拍下世紀合照。

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一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

朗拿度（右起）、卡路士、卡富、卡卡廿年後重聚，令老球迷回憶滿滿。（卡富IG） 卡富（右）和朗拿度在1994及2002年都是巴西世界盃冠軍成員。（卡富IG） 罰球王卡路士左腳重炮令人懷念，其隊友李華度同樣技術高超。（卡路士IG） 卡卡與卡路士在2002及2006年都為巴西出戰世界盃。（卡卡IG）

2002巴西冠軍成員

昨天直播畫面中，巴西入球後卡卡與貌似任達華的卡富振臂高呼，令人想起廿年前他們在陣的巴西3R黃金陣容。卡卡為2002年世界盃成員，當屆相對年輕的他主要任後備，至於卡路士為當屆主力左翼衛。當屆隊長卡富及朗拿度則在1994及2002兩奪世界盃。巴西王牌前鋒朗拿度在IG表示︰「與這群野獸一同看巴西隊比賽，無與倫比。」而卡卡、卡富、卡路士均有上載這張「有今生、冇來世」的經典合照，除了朗拿度留了頭髮及發福外，其餘三人與廿年前分別不大，惟未見3R之二的李華度及朗拿甸奴。

 

韋亞 哥連拿 佐卡夫

除了4名巴西名宿卡卡、卡富、卡路士和朗拿度，你又是否認得出相中其他足球名宿？卡卡和卡富上方為現任利比里亞總統、曾奪金球獎及世界足球先生的韋亞（George Weah）。你又可記得2002世界盃決賽誰是主球證？答案正是上排戴眼鏡的現任國際足協球證委員會主席哥連拿。

相中人七奪屆世界盃

至於哥連拿右下方，為阿仙奴名帥、現任國際足協全球足球發展總監雲加。而朗拿度右方為3戰世界盃的馬德里體育會主帥施蒙尼。相對難認的是前排左方的佐卡夫（Youri Djorkaeff），他是1998法國世界盃冠軍成員。簡單一計佐卡夫、卡卡、卡路士各奪一次世界盃，而朗拿度及卡富兩次高舉世界盃，因此相中人共七奪世界盃。

巴西曾有朗拿甸奴（下排左起）、朗拿度、卡路士、基巴臣、李華度、卡富和卡卡（上排左六）在陣。（卡富IG）

巴西曾有朗拿甸奴（下排左起）、朗拿度、卡路士、基巴臣、李華度、卡富和卡卡（上排左六）在陣。（卡富IG）

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