世界盃2022︱朗拿度卡路士卡富卡卡廿年後重聚 老球迷回憶滿滿

昨天直播畫面中，巴西入球後卡卡與貌似任達華的卡富振臂高呼，令人想起廿年前他們在陣的巴西3R黃金陣容。卡卡為2002年世界盃成員，當屆相對年輕的他主要任後備，至於卡路士為當屆主力左翼衛。當屆隊長卡富及朗拿度則在1994及2002兩奪世界盃。巴西王牌前鋒朗拿度在IG表示︰「與這群野獸一同看巴西隊比賽，無與倫比。」而卡卡、卡富、卡路士均有上載這張「有今生、冇來世」的經典合照，除了朗拿度留了頭髮及發福外，其餘三人與廿年前分別不大，惟未見3R之二的李華度及朗拿甸奴。

除了4名巴西名宿卡卡、卡富、卡路士和朗拿度，你又是否認得出相中其他足球名宿？卡卡和卡富上方為現任利比里亞總統、曾奪金球獎及世界足球先生的韋亞（George Weah）。你又可記得2002世界盃決賽誰是主球證？答案正是上排戴眼鏡的現任國際足協球證委員會主席哥連拿。

相中人七奪屆世界盃

至於哥連拿右下方，為阿仙奴名帥、現任國際足協全球足球發展總監雲加。而朗拿度右方為3戰世界盃的馬德里體育會主帥施蒙尼。相對難認的是前排左方的佐卡夫（Youri Djorkaeff），他是1998法國世界盃冠軍成員。簡單一計佐卡夫、卡卡、卡路士各奪一次世界盃，而朗拿度及卡富兩次高舉世界盃，因此相中人共七奪世界盃。