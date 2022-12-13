世界盃2022︱朗拿度評麥巴比：他讓我想起過去的自己

麥巴比今屆再贏世界盃，就與朗拿度一樣兩奪冠軍。被問到對麥巴比看法，大哨表示：「我可以說他究竟有多快、有多好，他是令我想起還在比賽時的自己。他知道怎樣利用自己的能力，怎樣可以快過其他人，然後利用這能力去助攻或入球。我想法國現在時世界盃冠軍熱門。我在世界盃開始前就說，我覺得麥巴比會在今屆世界盃成為最佳球員。」

巴西名宿，兩屆世界盃冠軍的朗拿度（Ronaldo），目前仍在卡塔爾觀賞世界盃。他被問到對法國射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的看法時，稱麥巴比令他想起以前的自己。

至於英格蘭，朗拿度亦給予讚揚：「我想英格蘭是打得很好，不過結果你都知道吧，在比賽上，一些細節足以改變結果。不過英國人應該很自豪他們在世界盃的表現。」

冀尼馬下屆再為巴西出戰

關於他自己國家的巴西，朗拿度就期望尼馬（Neymar）在下屆再戰：「我想尼馬對巴西國家隊在世界盃的結果非常失望。現在他有這種感覺是正常的，不過我肯定他會再回來，而且變得更多，去繼續為國家隊比賽。他仍然年輕，只是30歲，我想他可以再打下屆世界盃。」

他又讚尼馬:「我很高興他在過去半年向世界展示，對巴西隊的承諾。他很專注自己，有照顧好自己，然後他首場比賽有好表現。他膝頭被狠狠攔截，為了再為國家隊上陣作出很大犧牲。他上場打得很好，我認為他對我們很重要。所以希望他可以盡快康復，然後在巴黎聖日耳門及巴西隊都有好表現。」