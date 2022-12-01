世界盃2022︱未獲派上陣被傳向隊友派「綠帽」　華荷域否認勾義嫂

塞爾維亞的射手杜辛華荷域（Dusan Vlahovic），在世界盃決賽周的首兩場分組賽，上陣時間不足。因而被塞爾維亞的傳媒稱，華荷域被抓到與隊友的妻子有染，才被球隊列作後備。不過華荷域在賽前記者會上作出否認，並指自己準備好為塞國上陣。
上季中加盟祖雲達斯，成為球隊前線重要一員的華荷域，在今次世界盃連續兩場都沒有獲得正選，上仗對喀麥隆更是連後備上陣也沒有，因此傳媒對其狀況起疑。有塞爾維亞傳媒就報道，華荷域上陣時間少，是因為他與國家隊後備門將比德拉積高域（Predrag Rajkovic）的太太有染，並被抓到，不過他在記者會上作出了澄清。
華荷域在對瑞士賽前就表示：「抱歉我要在世界盃的記者會以這樣開始，不過我想說一下這件事，因為我名字被人抹黑了。我們所讀和聽到的，都是荒誕而不需要回應的事情。這些人可能因為憤怒和困擾而感到很悶和沒事好做，不過現在他們應該對球隊的國家利益作為他們應該做的事。我們比過去更加團結，球隊的氣氛沒有比現在更好，這些故事都是荒謬的，我只想保護自己的名譽和誠信，所以有需要的話會採取法律行動。」
華荷域：沒上陣因準備不足
華荷域再指：「這不是第一次發生，我希望人們在重要的比賽之前支持球隊，而不是去討論與它無關的事情。這些人的履歷上只有一片空白，沒有甚麼成就，不過他們將不會在我名字上得到注視。他們永遠都只是微小的人，時間將會證明。」華荷域最後回應了沒有上陣的原因：「我沒有上陣因為我準備不足，不過我現在覺得好一點了，我已經完全集中去下一場比賽。」
至於事件的另一位主角，拉積高域的太太Ana Cakic，亦透過社交媒體作出回應。她指自己上個月一直在醫院照顧兒子。Cakic指：「我們的狀況來得更糟，相信我。感謝所有忽視我，以及沒有發布任何有關Tadija（兒子）健康狀況的記者們。」
華荷域今季在祖雲達斯10場入6球，不過在塞爾維亞陣中仍只列後備。相後富咸的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）一直作為國家隊的主力。至於拉積高域原本是塞國的正選門將，但在世界盃中就由雲查米連高域沙域（Vanja Milinkovic-Savic）取代。