世界盃2022︱未獲派上陣被傳向隊友派「綠帽」　華荷域否認勾義嫂

塞爾維亞的射手杜辛華荷域（Dusan Vlahovic），在世界盃決賽周的首兩場分組賽，上陣時間不足。因而被塞爾維亞的傳媒稱，華荷域被抓到與隊友的妻子有染，才被球隊列作後備。不過華荷域在賽前記者會上作出否認，並指自己準備好為塞國上陣。

上季中加盟祖雲達斯，成為球隊前線重要一員的華荷域，在今次世界盃連續兩場都沒有獲得正選，上仗對喀麥隆更是連後備上陣也沒有，因此傳媒對其狀況起疑。有塞爾維亞傳媒就報道，華荷域上陣時間少，是因為他與國家隊後備門將比德拉積高域（Predrag Rajkovic）的太太有染，並被抓到，不過他在記者會上作出了澄清。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

華荷域在對瑞士賽前就表示：「抱歉我要在世界盃的記者會以這樣開始，不過我想說一下這件事，因為我名字被人抹黑了。我們所讀和聽到的，都是荒誕而不需要回應的事情。這些人可能因為憤怒和困擾而感到很悶和沒事好做，不過現在他們應該對球隊的國家利益作為他們應該做的事。我們比過去更加團結，球隊的氣氛沒有比現在更好，這些故事都是荒謬的，我只想保護自己的名譽和誠信，所以有需要的話會採取法律行動。」