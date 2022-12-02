世界盃2022︱板倉滉累積黃牌16強停賽　更衣室落淚

日本反勝西班牙，戲劇性取得分組首名出線，在全國都歡欣的情況下，卻有一人在更衣室內落淚。這是日本守將的板倉滉，因為在今仗領下第2面黃牌，在16強對克羅地亞一戰需要停賽。而隊中「老大哥」的吉田麻也就安慰這個小師弟：「沒問題啦，休息一次囉」。
今場對西班牙的比賽，日本的3名中堅全部都領取黃牌，然而板倉滉因為在哥斯達黎加一仗同樣領黃，因此他累積夠兩面黃牌停賽，板倉賽後就大字型躺在草地。之後他在更衣室內一個人感到失落。不過在國際足協（FIFA）提供的影片，捕捉到隊長的吉田麻也安慰板倉。吉田表示：「滉，不要再哭了。再贏多一場，就可以再打多場囉」。
其他的隊友，包括門將的權田修一亦表示：「只是一場，之後可以再出場的，沒問題啦。」前鋒的淺野拓磨也安慰「我會支持你啦」。
吉田麻也冀創歷史
吉田麻也之後接受訪問表示：「本來的的目標就只有一個，就是贏下一場比賽，所以我們不能就這樣回家，之後每一日與大家一起都很快樂地享受足球，每次代表國家隊上陣都很快樂，因此就想盡可能走得更遠。我知道在日本很多人大清早起身來支持球隊，球場也有很多不只是日本人，當地人也來支持我們，這給予我們很大的動力。因為這樣，令足球的狂熱再提升，令更多人關心足球的話，我們會感到非常高興，我們再贏一場，就可以改寫日本的歷史。」
日本過去在世界盃最佳成績是16強，故此球隊今屆目標是8強，故仍希望可以在之後一仗擊敗上屆亞軍的克羅地亞。