世界盃2022︱板倉滉累積黃牌16強停賽　更衣室落淚

其他的隊友，包括門將的權田修一亦表示：「只是一場，之後可以再出場的，沒問題啦。」前鋒的淺野拓磨也安慰「我會支持你啦」。 吉田麻也冀創歷史 吉田麻也之後接受訪問表示：「本來的的目標就只有一個，就是贏下一場比賽，所以我們不能就這樣回家，之後每一日與大家一起都很快樂地享受足球，每次代表國家隊上陣都很快樂，因此就想盡可能走得更遠。我知道在日本很多人大清早起身來支持球隊，球場也有很多不只是日本人，當地人也來支持我們，這給予我們很大的動力。因為這樣，令足球的狂熱再提升，令更多人關心足球的話，我們會感到非常高興，我們再贏一場，就可以改寫日本的歷史。」 日本過去在世界盃最佳成績是16強，故此球隊今屆目標是8強，故仍希望可以在之後一仗擊敗上屆亞軍的克羅地亞。