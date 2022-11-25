世界盃2022︱模仿C朗入球慶祝惹不滿　加納射手否認挑釁

加納在世界盃的首戰，以2:3不敵葡萄牙，加納前鋒的奧士文布卡利（Osman Bukari）在射入加納第2球時，模仿了對手基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的招牌慶祝「Siuuu」，令當時在後備席的C朗不滿。不過布卡利在Twitter上回應有關的動作。

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23歲的布卡利去年才被加納國家隊徵召，並且是首次出戰世界盃。他在Twitter回應表示：「我有留意到，有關今日我慶祝的動作，被指不尊重C朗。這是不正確的，首次為我的國家在世界盃上陣並入球，我是難掩那個時刻的興奮而慶祝。更何況，我從小到大都被教育，不容許我不尊重長輩，更何況那是我其中一個偶像。」

C朗在布卡利入球前剛被調離陣，而在看到布卡利入球後，直播影到C朗感到非常憤怒，不過未知C朗憤怒是因為球隊失球還是布卡利的模仿慶祝。而他在今仗射入12碼後，也做出相同的慶祝動作。