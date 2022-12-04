世界盃2022︱毋忘初心　法國眾將穿上青年隊球衣致敬

爭取衞冕的法國，雖然在最後一仗不敵突尼西亞，不過球隊在晉級後趁空檔，在多哈的訓練營內拍了一張別出心裁的隊照。眾將穿上青年隊時候的球員，向自己的青年隊致敬。

法國隊在Twitter上貼上一張新的隊照，球員皆穿上了自己球員生涯的起點，青年隊時的球衣。而其中，「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與威廉沙列巴（William Saliba）都穿上了同一隊的球衣，二人青年時周效力巴黎東北貧民區的球隊AS Bondy的球衣。至於基沙文（Antoine Griezmann）所穿的UF Maconnais，其父就是球會的主席。

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然而隊照其實缺少了古安杜斯（Matteo Guendouzi），雖然沒有解釋原因，但傳媒指可能是因為古安杜斯的青年隊，是現時效力球會馬賽的宿敵巴黎聖日耳門有關。