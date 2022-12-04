世界盃2022︱毋忘初心　法國眾將穿上青年隊球衣致敬

爭取衞冕的法國，雖然在最後一仗不敵突尼西亞，不過球隊在晉級後趁空檔，在多哈的訓練營內拍了一張別出心裁的隊照。眾將穿上青年隊時候的球員，向自己的青年隊致敬。
法國隊在Twitter上貼上一張新的隊照，球員皆穿上了自己球員生涯的起點，青年隊時的球衣。而其中，「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與威廉沙列巴（William Saliba）都穿上了同一隊的球衣，二人青年時周效力巴黎東北貧民區的球隊AS Bondy的球衣。至於基沙文（Antoine Griezmann）所穿的UF Maconnais，其父就是球會的主席。
然而隊照其實缺少了古安杜斯（Matteo Guendouzi），雖然沒有解釋原因，但傳媒指可能是因為古安杜斯的青年隊，是現時效力球會馬賽的宿敵巴黎聖日耳門有關。
日本4球員來自同一少年隊
至於日本隊，其實也有4名球員在少年時來自同一支球隊。分別是門將的權田修一，與田中碧、三笘薰以及板倉滉。4人在少年時同在一支叫鷺沼SC的少年隊伍學習足球。而田中碧、三笘薰與板倉滉之後更在青年時代同進入了川崎前鋒的青年軍。
鷺沼SC在1979年已經創立，是川崎市的少年足球隊，以訓練小學生為主，不過球隊也沒估計同一屆世界盃有4名舊隊員入選。而權田修一雖然出身東京，不過小學時代也在川崎市長大，而他與另外3人有近10年距離，所以權田是他們的「大師兄」。球隊早前就邀請了少年隊成員與家長一同欣賞日本隊的比賽。