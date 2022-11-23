世界盃2022｜比利時遇加拿大 克羅地亞惡鬥摩洛哥

比利時主力遍布各大歐洲頂級聯賽，主帥馬天尼斯今屆仍帶同8名上兩屆成員出征卡塔爾，包括後防重心維頓漢、艾達韋列特、中場韋素及奇雲迪布尼，其中後者在英超曼城仍處巔峰水平；不過主力箭頭盧卡古持續受傷患困擾，預計未來兩場仍要缺陣，前鋒用轉戰土超的巴舒亞伊或朗斯新人奧賓達，皆令人不安心。

對手加拿大闊別36年再入決賽周，隊長中場39歲的艾迪巴赫捷臣，仍然不可或缺，可惜陣中最具級數的攻擊好手艾方素戴維斯早前受傷，近兩仗友賽鬥巴林及日本皆未有上陣；不過球隊上仗打敗日本，表現備受好評，約拿芬大衛及基利拉連兩大射手，可能是「楓葉國」爭取該國史上首個決賽周入球的食胡人物。

約拿芬大衛