世界盃2022︱比利時隊內不和浮面　5將寧自費買機票提前走人

這支世界排名第2的球隊，早在對摩洛哥賽後就有指出現分裂，並傳出主將的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與隊友發生衝突。雖然時任主帥的馬天尼斯（Roberto Martinez）否認不和的傳聞，並指是「假新聞」。 迪布尼「太老」論或成主因 早前報道指，比利時的球員對迪布尼接受英國《衛報》時指球隊陣容「太老」有關，而之後隊友的維頓漢（Jan Vertonghen）也在對摩洛哥賽後反諷迪布尼的言論，並傳出迪布尼、維頓漢以及夏薩特（Eden Hazard）在更衣室內衝突。 包括維頓漢、艾達韋列特（Toby Alderweireld）、梅頓斯（Dries Mertens）、夏薩特等的主力已超過31歲，在對克羅地亞的一仗，比利時陣容的平均年齡更達31歲95日，是自2010年後最老的陣容。