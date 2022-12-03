世界盃2022︱比利時隊內不和浮面　5將寧自費買機票提前走人

比利時在世界盃出局後，也終結「黃金一代」的盛世。在球隊不敵摩洛哥賽後，就有傳出現內訌，雖然球隊否認。不過在今次出局後，已有5名比利時球員決定自掏腰包，提前坐飛機離開卡塔爾返回比利時。
比利時傳媒報道，梅尼亞（Thomas Meunier）、韋素（Axel Witsel）、謝利美杜古（Jeremy Doku）、艾法菲亞迪（Arthur Theate）與奧賓達（Lois Openda）5名球員，在賽後提早離開國家隊訓練營，自資買機票回國，並已經飛返布魯塞爾。而比利時的大軍則預計在周末（3日）傍晚才回國，5人分別在西班牙、德國及法國效力，因此估計不會是提早向球會報到。
這支世界排名第2的球隊，早在對摩洛哥賽後就有指出現分裂，並傳出主將的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與隊友發生衝突。雖然時任主帥的馬天尼斯（Roberto Martinez）否認不和的傳聞，並指是「假新聞」。
迪布尼「太老」論或成主因
早前報道指，比利時的球員對迪布尼接受英國《衛報》時指球隊陣容「太老」有關，而之後隊友的維頓漢（Jan Vertonghen）也在對摩洛哥賽後反諷迪布尼的言論，並傳出迪布尼、維頓漢以及夏薩特（Eden Hazard）在更衣室內衝突。
包括維頓漢、艾達韋列特（Toby Alderweireld）、梅頓斯（Dries Mertens）、夏薩特等的主力已超過31歲，在對克羅地亞的一仗，比利時陣容的平均年齡更達31歲95日，是自2010年後最老的陣容。