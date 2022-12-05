世界盃2022｜比靈咸與美斯看齊 獲名宿大讚 隊長卡尼：最佳年青球員

英格蘭在世界盃16強以3球輕取塞內加爾，繼2018年後再度晉身8強。其中，19歲的中場祖迪比寧咸交出一助攻，更多次在中場充當指揮官，實為英軍最大贏波功臣。此外，他也成為繼美斯後，首位在決賽周取得入球及助攻的20歲以下球員。

與美斯看齊

英格蘭今仗在首30分鐘一度被塞內加爾控制戰局，如不是門將比克福特力挽狂攔，早已先落後。就在全隊受壓之制，全靠比靈咸挺身而出。他先助攻予佐敦軒達臣射入，替英軍打破僵局。臨完半場前又是靠他策動的反擊，引球推進再傳予科頓，最後由哈利卡尼射成2：0，直接打擊了塞內加爾的士氣。

比靈咸在整場交出的一助攻，值得一提的是，這個助攻亦令他成為繼美斯後，首位能在世界盃決賽周取得入球及助攻的20歲以下球員。賽後這名年僅19歲的中場被名宿加利尼維利大讚：「我很少看到球員在己方半場和敵方半場都踢得如此輕鬆，他在每個位置都可以為所欲為。究竟他是一個控球中場，還是一名進攻球員？我認為他是全能的。」

他補充:「我在這些年看到很多英格蘭球員背負著很大的壓力。但他完全沒有這份壓力，他看起來就是屬於國家隊，他想為國家付出，更需要為國家貢獻。」