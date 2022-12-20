世界盃2022︱法國前鋒賓斯馬宣布國際賽退役

法國前鋒賓斯馬（Karim Benzema），在自己35歲生日宣布，將會從國家隊退役。

今年獲得金球獎殊榮的賓斯馬，在世界盃前夕因傷而聲稱要離隊。不過法國隊未有為他進行補選，而之後有傳賓斯馬的傷患已好轉，有望在淘汰賽階段復出。不過，賓斯馬最後都沒有返回卡塔爾，甚至拒絕了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請，乘坐總統專機觀賞決賽。

賓斯馬周一（19日）在個人Instagram上表示：「我因為過去的一些努力，以及一些的錯誤，成就了今天的我。我對此感到自豪。我寫下了自己的故事，而我們已來到了結局。」

曾因勒索隊友案被拒諸國家隊

周一度過35歲生日的賓斯馬，在2014年成為法國隊的射手，不過之後因為勒索隊友華布拿（Mathieu Valbuena）的案件，令他有一段時間不再獲法國隊的徵召並缺陣上屆的世界盃。而在去年歐洲國家盃期間，法國隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）重召，而他亦為法國隊贏得歐洲國家聯賽。

賓斯馬在過去一季表現大好，在46場上陣為皇家馬德里取得44球，並贏得今年金球獎。而他今季因傷，只為皇馬上陣12次，入6球。而他在法國隊的上陣次數是97次，取得37個入球。