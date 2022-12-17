世界盃2022｜法國力爭衛冕破60年魔咒　數據揭連續兩屆殺入決賽冇好下場？

連續 2 屆殺入世界盃決賽國家 意大利（ 1934 、 1938 ） 意大利在史上第二和第三屆世界盃都成功打入決賽，1934年世界盃，身為主辦國的他們在決賽於羅馬在加時賽後以2：1擊敗捷克斯洛伐克（捷克和斯洛伐克在1992分別宣告獨立）奪冠；1938年世界盃，意大利以衛冕身份再度打入法國世界盃決賽，最終4：2擊敗匈牙利奪冠。

巴西（ 1958 、 1962 ） 屬於球王比利的巴西黃金時代。1958年，年僅17歲的比利於淘汰賽開始獲得重用，結果他在3場淘汰賽中射入6球，其中4強對法國連中三元，決賽也梅開二度，最終帶領巴西以5：2擊敗主辦法瑞典，首次奪得世界盃冠軍。 4年後，比利已成為巴西隊最重要一員。不過，他在分組賽第二場時受傷，結果整個賽事參與度不大。最終巴西憑加連查（Garrincha）、伊斯迪奧（Vavá）等球員帶領下，決賽以3：1擊敗捷克斯洛伐克，成功衛冕。

荷蘭（ 1974 、 1978 ） 荷蘭足球的黃金時代，然而他們兩次挑戰世界盃也以失敗告終。1974年西德世界盃，荷蘭以大熱姿態，在告魯夫帶領下，壓倒巴西和阿根廷等強敵打入決賽。決賽面對東道主，「橙衣兵團」憑尼斯堅斯（Neeskens）的12碼先開紀錄，然而西德在上半場連入2球反勝，荷蘭遺憾失冠。 他們於4年後的阿根廷世界盃捲土重來。當時告魯夫已退出國家隊，但在射手蘭辛布寧帶領，加上將士用命下，成功壓過西德和意大利打入決賽。今次他們再次面對主辦國，雖然在落後下雖然一度追成平手，但加時被阿根廷名宿甘巴斯和貝東尼各入1球，最後以1：3見負，連續兩屆失冠。

西德（ 1982 、 1986 、 1990 ）、阿根廷（1986、1990） 西德在1982到1990年間連續三屆世界盃打入決賽。1982年，他們在決賽面對擁有索夫和射手羅斯帶領的意大利，決賽以1：3落敗。 4年後墨西哥世界盃，來到馬勒當拿的黃金時代。馬勒當拿幾乎憑一己之力帶領阿根廷殺入決賽。決賽面對死敵西德，以3：2力克對手，阿根廷首嘗捧盃滋味。兩隊於1990年決賽再度相遇，雙方決戰到比賽最後階段，西德憑布林美的12碼一箭定江山，阿根廷衛冕失敗，西德終再登王座。賽後馬勒當拿在球場痛哭的照片成為經典。