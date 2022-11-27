世界盃2022︱法國挫丹麥出線破衛冕魔咒 麥巴比梅開二度睇齊施丹

上半場法國起腳13次 世界盃D組分組賽，首戰全取3分的法國派出基奧特、麥巴比、丹比利、基沙文等，上半場不論陣地戰或反擊都入肉。麥巴比、基奧特、拉比奧特等共13次起腳，多次被丹麥門將卡斯柏舒米高撲出。半場13次起腳而沒有入球，是有數據以來由1966年世界盃起第一次，可見法國強勢。丹麥半場主守，上半場未有中框埋門。

麥巴比世界盃入球超越亨利 首戰和突尼西亞的丹麥戰至戰至61分鐘終捱不住，麥巴比打反擊與迪奧靴南迪斯互換後，麥巴比在小禁區左側起腳省中人彈入成1︰0。丹麥在68分鐘由巴塞中堅基斯甸臣接應艾歷臣角球及佐基姆安達臣二傳頂成1︰1。法國後備上陣的高文及馬古斯杜林未能增添紀錄，反而86分鐘基沙文傳中麥巴比小禁區大腿撞入成2︰1完場。23歲的麥巴比連同上屆已攻入7個世界盃入球，超越前輩亨利。他累積31個國際賽入球，在法國隊中超越方亭（Just Fontaine）、柏賓（Jean-Pierre Papin ），與施丹並列第7 。