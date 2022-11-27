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體育
2022-11-27 01:56:33

世界盃2022︱法國挫丹麥出線破衛冕魔咒 麥巴比梅開二度睇齊施丹

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麥巴比梅開二度，助法國於世界盃提早出線。（路透社）

麥巴比梅開二度，助法國於世界盃提早出線。（路透社）

法國在世界盃D組分組賽憑麥巴比梅開二度以2︰1擊敗丹麥，2戰6分提早出線，打破近年衛冕歐洲隊的魔咒。麥巴比2戰3球，與施丹並列法國隊史第7位。

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麥巴比攻入兩球，與施丹同為法國攻入31球並列隊史第7。（美聯社）

麥巴比攻入兩球，與施丹同為法國攻入31球並列隊史第7。（美聯社）

上半場法國起腳13次

世界盃D組分組賽，首戰全取3分的法國派出基奧特、麥巴比、丹比利、基沙文等，上半場不論陣地戰或反擊都入肉。麥巴比、基奧特、拉比奧特等共13次起腳，多次被丹麥門將卡斯柏舒米高撲出。半場13次起腳而沒有入球，是有數據以來由1966年世界盃起第一次，可見法國強勢。丹麥半場主守，上半場未有中框埋門。

 

丹麥一度由基斯甸臣追平。（美聯社） 丹麥一度由基斯甸臣追平。（路透社） 麥巴比攻入兩球，與施丹同為法國攻入31球並列隊史第7。（美聯社） 麥巴比在世界盃決賽周累積7球，法國隊史僅次方亭。（美聯社） 卡斯柏舒米高多番救出險球。（美聯社） 拉比奧特今場繼續高水準演出。（美聯社） 拉比奧特今場繼續高水準演出。（美聯社）

麥巴比世界盃入球超越亨利

首戰和突尼西亞的丹麥戰至戰至61分鐘終捱不住，麥巴比打反擊與迪奧靴南迪斯互換後，麥巴比在小禁區左側起腳省中人彈入成1︰0。丹麥在68分鐘由巴塞中堅基斯甸臣接應艾歷臣角球及佐基姆安達臣二傳頂成1︰1。法國後備上陣的高文及馬古斯杜林未能增添紀錄，反而86分鐘基沙文傳中麥巴比小禁區大腿撞入成2︰1完場。23歲的麥巴比連同上屆已攻入7個世界盃入球，超越前輩亨利。他累積31個國際賽入球，在法國隊中超越方亭（Just Fontaine）、柏賓（Jean-Pierre Papin ），與施丹並列第7 。

賽後法國以2戰6分列榜首提早晉級16強，丹麥2戰1分，當中法國打破近年歐洲球隊奪世界盃、4年後分組賽出局的魔咒。廿年前法國在施丹受傷下3場1分包尾出局、2010年意大利3場2分包尾出局、2014年西班牙3戰3分第3名出局、2018年德國3戰3分敬陪末席。法國在11月30日晚上11時在分組賽最後一戰鬥突尼西亞，丹麥在同樣時間撼澳洲。

 

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