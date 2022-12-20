世界盃2022︱法國曹亞文尼與高文報稱　因射失12碼遭種族歧視

在世界盃決賽，法國的京士利高文（Kingsley Coman）與曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）先後射失12碼，二人之後表示遭受到網上的種族歧視攻擊。高文效力的拜仁慕尼黑已發聲明譴責。

在對阿根廷的決賽，高文主射的12碼被阿根廷門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲出，而曹亞文尼就自己射出界。二人分別表示，在網上遭受到種族歧視。

拜仁聲明譴責

而拜仁就立即在網上聲明譴責，支持高文：「拜仁足球會強烈譴責針對京士利高文的種族歧視言論。京，拜仁的大家庭永遠在你背後。體育或我們的社會都容不下種族主義的存在。」

在去年的歐洲國家盃，英格蘭的拉舒福特（Marcus Rashford）、查頓辛祖（Jadon Sancho）以及布卡約沙卡（Bukayo Saka）亦因為射12碼不敵意大利，在賽後報稱受網上的種族歧視。