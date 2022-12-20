世界盃2022｜法國未能破衛冕魔咒 迪甘斯：不能賴病毒

自1962年的巴西後，從未有球隊能成功衛冕世盃。2018年冠軍法國在今屆決賽大部分間時間處於劣勢下，戰至近80分鐘才「睡醒」，基利安麥巴比連同加時30分鐘連中三元，不但以8球力壓美斯獨得金靴獎，而且是1966年英格蘭名宿靴斯之後，首位在決賽大演帽子戲法的球員。但球隊最終在互射12碼兩度宴客，敗於阿根廷。

多位法國球員包括中堅華拉尼、烏柏美卡奴及中場拉比奧特，過去一周受感冒困擾，教練迪甘斯只承認令球隊在體力及心理上有一定影響。不過他說：「我對今場正選出場的球員毫不擔心，他們有百分百狀態；只是準決賽後得4天休息，或許他們有點疲累。但不用為球員沒有展現之前比賽的活力去找藉口，全靠他們的質素及特質，在複雜的情況下一度將形勢扭轉過來，只是並不足夠。」迪甘斯並強調半場未完，即換走鋒將基奧特及奧士文尼迪比利，不是因傷問題，只是他個人感到不滿，但不能指二人比其他人更差。

已多次力挽狂瀾的「高盧雄雞」隊長門將洛里斯亦說：「病毒？我們不會找輸波藉口，己隊已全力以赴，沒有欺場。我要恭喜隊員，因為他們戰至最後，沒有放棄。」

無法成為第二次世界大戰後，第一位連續兩屆捧世盃的教練，迪甘斯表示個人前途問題，留在明年初決定。他賽後恭喜阿根廷封王之餘，指對方在整個賽事的球證判決上，從未交上惡運，並指完場後跟決賽執法的波蘭球證馬齊尼亞克曾作討論，但不會透露詳情。