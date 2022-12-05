世界盃2022｜法國3：1輕取波蘭 基奧特超越亨利做入球王

施捷斯尼半場救4球 法國一如所料控制戰局，但曹亞文尼、奧士文尼迪比利和祖利斯古迪的遠射均被波蘭門將施捷斯尼化解。28分鐘法國把握波蘭後防失誤，丹比利右路傳中，但基奧持面對空門鏟射斜出。35分鐘麥巴比禁區內扣過守將勁射，施捷斯尼再救一球。他上半場已撲救4次，但最終都要失守，基奧特於44分鐘打破缺口，並以52球追過亨利成為法國歷來入球王。至於波蘭在37分鐘有絕佳機會，但連環施射先被洛里斯救出，再有華拉尼護空門。法國半場領先1：0。

麥巴比今屆5球領先射手榜 下半場法國強攻力爭提早取得「咕𠱸」球，麥巴比推大位起步省中人改變方向柱邊出界，基奧特65分鐘接應右路傳中加一腳中網側。終於到74分鐘，麥巴比為法國拉開比數，法國一次反擊，由右路轉到左路的麥巴比，他右腳狂抽近柱上角入網，90分鐘他再狂抽遠柱上角應聲破網；麥巴比今屆暫時入5球領先射手榜。波蘭在最後一擊獲得12碼，羅拔利雲度夫斯基主射被洛里斯接實，但因為後者兩腳提早離開白界要重射，「羅拔仔」今次將皮球送入網窩取得安慰獎。法國最終以3：1擊敗波蘭，8強將對英格蘭與塞內加爾的勝方。