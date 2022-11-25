世界盃2022︱涉「One Love」臂章球證未曾上陣惹質疑　哥連拿稱中東球隊可能由女球證執法

世界盃的首輪分組賽結束，在經過16場比賽之後，英國傳媒指沒有一位來自參與「One Love」臂章的國家，所屬的球證被起用，甚至連第4球證也沒有。而國際足協（FIFA）回應指，周末（26日）德國球證Daniel Siebert將會在突尼西亞對澳洲一戰執法。而至今3位女球證也只當第4球證，不過FIFA球證委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）指，女球證將會擔當主球證職責，當中可能在卡塔爾、伊朗及沙特阿拉伯的比賽上。

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英國的《每日郵報》指出，在首輪的分組賽中，涉及「One Love」臂章國家的4名球證，包括兩名英超球證Michael Oliver、Anthony Taylor以及來自德國的Daniel Siebert及荷蘭的Danny Makkelie，至今都未有上場，而且他們連第4球證的工作也沒有。報道稱，有關的派遣在球證圈子引起了關注。《每日郵報》就向FIFA作出查詢，FIFA就回覆指，Daniel Siebert將執法突尼西亞對澳洲一戰。然而周末的比賽是在周四（24日）的晚上才落實。

3女球證首輪僅任後備

同樣引起質疑的還有女球證。今屆雖然公布有3位女球證執法，不過法國的Stephanie Frappart、盧旺達的Salima Mukansanga及日本的山下良美都只出任首輪的第4球證。不過哥連拿在上周曾表示，女球證任何比賽都可能被推上主裁判的位置，當中包括中東的卡塔爾、伊朗及沙特阿拉伯的比賽。