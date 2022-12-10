世界盃2022︱滕哈格首度回應C朗事件：他從未跟我說過要走

滕帥表示：「直到那時刻，他也沒告訴過我『我想離隊』。」他表示有看C朗的訪問：「我看了大部份啦。我是要做的，這是我工作的一部份。那訪問，我想在球會而言是不能接受，行到這一步，我想他是知道後果。不過在此前，他沒告訴過我。直到那時刻，他也沒告訴過我『我想離隊』。」

滕帥：由始至終都想他留下來

滕帥透露：「在夏天時，我們有過一次傾談。他走來跟我說：『7日後我會告訴你我想不想留下。』然後他回來，說他想。直到那時候（訪問），我沒有聽過其他。」

被問到與C朗的關係：「我想與世界級的球員合作，我知道他們是可以令一切有所不同和幫你達成你的目標。我由始至終都想他留下來，我做了一切的事去令他融入球隊，因為我知道他的質素。我想他成為我們計劃的一部份，因為他可以為曼聯付出，他是偉大的球員和偉大的歷史。」對於有指滕帥不想與C朗續約：「當然不是。去年他入了24球，這對球隊是甚麼意義呀？我們是要入球呀！」

在接受球會訪問時，滕帥指「他離去了，已成歷史」，在接受傳媒提問時，他表示：「我不想浪費能量在那些事上。這已經過去，我需要是曼聯新的未來，而他不想成為這一部份。我的責任是在於球隊和球會的利益。這是我需要作出的決定，無論究竟是誰。現在是在於我們的表現如何，我相信我們的表現可以確定我們正走向正確的方向。」