世界盃2022｜澳洲成今屆首「亞洲」隊晉級 法國副選負突尼西亞仍保首名

澳洲門將賴恩忙碌 澳洲賽前以3分排第2，1分排第3的丹麥則必須贏波才有出線希望。丹麥甫開賽就主動進攻，11分鐘中場馬菲亞斯贊臣右路窄位勁射被澳洲門將賴恩撲出底線。17分鐘澳洲反擊未能造成起腳，反而露出空位被丹麥翼衛米希利傳中，省中澳洲球員再次被反應快的賴恩手腳並用化解。連史唐質隊友配合後突破澳洲右側禁區，但最後一傳質素一般，半場丹麥5次起腳都無功而還，兩隊互交白卷。

丹麥前鋒入球力平平 把握力是丹麥弱項，一眾前鋒巴夫韋迪、多爾貝治、哥尼利奧斯、尤素夫保臣都不以入球率高為賣點，被部份球迷認為繼承了丹麥傳奇賓特拿的特點。丹麥3場世界盃分組賽，只憑角球由巴塞中堅基斯甸臣攻入1球。丹麥60分鐘全軍壓上，卻被澳洲的馬菲歷基反擊扭入禁區地波入網，令丹麥陷入險境。

最終丹麥以0︰1負澳洲，飲恨出局。而澳洲以6分次名出線，將鬥C組冠軍（波蘭、阿根廷、沙特阿拉伯或墨西哥）。澳洲足球協「脫離」大洋洲足協加入亞洲足協，因此澳洲名義上是今屆首支出線16強的「亞洲」球隊，繼2006年後再度出線。而早前兩支亞洲球隊卡塔爾及伊朗已在小組賽出局。

法國留力輪換九將

同組另一場，篤定出線的法國與上一輪鬥丹麥相比輪換9人，麥巴比（Kylian Mbappé）賽前以3球與英格蘭的拉舒福特、厄瓜多爾的恩拿華倫西亞、荷蘭的加普並列神射手榜首，不過他與基奧特、拉比奧特等主力都被收起。曼聯中堅華拉尼帶住伊巴希馬干拿迪、尤索夫科芬拿、高路梅安尼（Randal Kolo Muani）等小將迎突尼西亞。法國的戰力明顯減弱，在7分鐘險些失守；突尼西亞守將拿達甘迪利接應左路罰球巧妙以腳面彈入，但越位在先食詐糊。大幅輪換的法國上半場組織攻勢極不流暢，但突尼西亞即使控球在腳亦未能創造入球機會，雙方上半場互無紀錄。