世界盃2022︱澳洲網紅拍片「捉」假球迷　有人稱支持阿根廷但收錢撐巴西

自卡塔爾世界盃準備展開以來，不少到訪卡塔爾的西方傳媒都質疑卡塔爾當局，付費邀請一些印度及孟加拉人前往卡塔爾充當球迷來炒熱氣氛。澳洲的一位網紅就拍片測試究竟有沒有「職業球迷」的存在。

這位叫Jon-Bernard Kairouz的澳洲人，在巴西對塞爾維亞的比賽期間，於卡塔爾的球迷區訪問一些穿上巴西球衣的球迷。特別揀選一些南亞裔人，查詢他們的國籍。Kairouz對那些來自孟加拉及印度的球迷繼續查問，先問他們「是不是FIFA（國際足協）給錢你過來？」有部份人亳不諱言地回應「是的」，不過其中一人更說「我是阿根廷球迷，不過他們給錢叫我撐巴西。」

之後Kairouz問他們，指出一位巴西的球星時，大多數人都說出尼馬（Neymar），然而再問他們有沒有尼馬之外的名字，卻全都沒說得出，其中之前表示自己「阿根廷球迷」的更表示：「我不是足球迷，我其實是板球的。」

網民指可能是球場建築工人

在Kairouz將片段上載，並指他們是假球迷後，引起一些爭議。而有人就指出，這些人可能是之前的球場工人，他們在協助興建球場而獲得當地提供免費門票：「他們說是FIFA給錢他們，事實是他們大多數是建築工人，他們來卡塔爾是工作」、「這些人在球場的地盤工作，並可能因此獲得免費門票」。

有人亦質疑片段的可靠性：「這片在訪問間經過剪接，我不確定是不是真實」，亦有人指，就算不是自己國家也可以支持：「我來自阿富汗，但我也是巴西的球迷。」有孟加拉人就解釋，巴西和阿根廷都是該國最受歡迎的球隊，更指不少孟加拉的巴西球迷前赴卡塔爾。