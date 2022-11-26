世界盃2022︱澳洲1球小勝突尼西亞　12年後決賽周再次贏波

世界盃決賽周分組賽的第2輪賽事，D組的澳洲迎戰來自北非的突尼西亞。澳洲上半場憑前鋒米歇爾杜基（Mitchell Duke）建功，以1:0擊敗突尼西亞，是球隊自2010年後，再次在世界盃決賽周取勝。
首戰大比數負於法國，澳洲今場更有尼達利艾堅遜（Nathaniel Atkinson）因傷缺陣，今場面對首戰悶和丹麥的土耳其，希望取得3分爭取出線的機會。在宗教及地理上擁有優勢的突尼西亞，繼續如同主場一樣，而球隊的組織能力亦較澳洲好。不過澳洲的高空攻勢仍然為球隊取得一些甜頭，並在23分鐘就由效力日本乙組球會的米歇爾杜基，接應隊友的傳中，向後仰頂，皮球笠過對手入網。
2010年後決賽周首勝
面對身型健碩的澳洲球員，突尼西亞雖然之後多次組織到攻勢，但仍未能射破澳洲門將馬菲賴恩（Mathew Ryan）的十指關。在最後的10分鐘雖然大致處於突尼西亞圍攻的格局，突尼西亞本來有一次追平機會，澳洲防線的解圍失誤，基尼斯（Taha Yassine Khenissi）推進至禁區頂，被回防的修達（Harry Souttar）及時攔截。最終澳洲以1:0的比數擊敗突尼西亞，是澳洲自2010年後，再次在世界盃決賽周取勝。
澳洲取得3分之後，暫時升上D組的次席，但能否保住出線優勢仍看丹麥與法國的賽果。至於突尼西亞落敗後，目前僅得1分，餘下最後一場對同組最強的法國。