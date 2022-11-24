世界盃2022︱烏拉圭上下半場各一次中柱　與南韓踢成0:0

在沙特阿拉伯及日本先後為球迷帶來驚喜，最後一支亞洲代表的南韓在今日（24日）亮相。太極虎將會迎戰2屆冠軍的南美勁旅烏拉圭。烏拉圭上下半場各有一次攻門中柱之下，與南韓互無紀錄，踢平0:0，各得1分。 【下半場45+7分鐘】烏拉圭的最後一擊被指犯規之下，球證吹完場，雙方互無紀錄。 ----------------------------------- 【下半場45分鐘】孫興民禁區頂中路位置搶得皮球，起腳施射斜出。下半場補時7分鐘。 ----------------------------------- 【下半場44分鐘】費達歷高華維迪避過對手後，在左路禁區頂起腳勁射，僅僅中柱角出界。 ----------------------------------- 【下半場36分鐘】達雲紐尼斯禁區頂左路起腳，卡雲尼嘗試改變方向，不過未觸及皮球，而射門最後斜出。

【下半場32分鐘】趙圭誠接應隊友長傳，禁區頂試射，不過斜出。 ----------------------------------- 【下半場29分鐘】南韓作出3個調動，趙圭誠、李康仁及孫準浩代替羅相浩、李在城及黃義助。 ----------------------------------- 【下半場19分鐘】卡雲尼入替今場發揮有限的蘇亞雷斯。 ----------------------------------- 【下半場17分鐘】烏拉圭反擊，達雲紐尼斯左路推進，壓入禁區後未能找到隊友協助，被門將金承奎擋下。 ----------------------------------- 【下半場12分鐘】孫興民被馬田卡沙利斯踢跌，球證向卡沙利斯出示今場首張黃牌。 ----------------------------------- 【下半場5分鐘】孫興民中路取得皮球，扣過對手入禁區，不過荷西基文尼斯及時攔截成功，未成威脅。

【上半場45分鐘】南韓隊上半場控球雖然較多，不過烏拉圭的長傳反擊也有不少威脅，而今場的比賽補時僅1分鐘。 ----------------------------------- 【上半場43分鐘】烏拉圭右路的角球，隊長的高甸頭槌，僅僅中內柱彈出，已是半場最大的入球機會。 ----------------------------------- 【上半場39分鐘】黃仁範20多碼外嘗試起腳，不過皮球仍然高出，未有威脅到烏拉圭門將。 ----------------------------------- 【上半場34分鐘】南韓一次黃金機會，黃義助禁區12碼點附近，接應隊友的地波傳中起腳，不過就僅僅高出。 ----------------------------------- 【上半場27分鐘】烏拉圭一次快速反擊，奧利華拉中路斜直線入禁區，不過金承奎快過達雲紐尼斯出迎撲走皮球。

【上半場26分鐘】孫興民在左路一之反擊，避過兩個對手後起腳，不過被馬泰斯奧利華拉成功解圍。 ----------------------------------- 【上半場21分鐘】比列斯迪右路接應隊友長傳，頭槌頂回中間，達雲紐尼斯門前僅僅未及趕至，皮球掠門而過，南韓解除威脅。 ----------------------------------- 【上半場19分鐘】費達歷高華維迪接應隊友的長傳，禁區頂右腳控下皮球再左腳施射，僅僅高出。 ----------------------------------- 【上半場11分鐘】馬泰斯奧利華拉左路奪得皮球，高波吊入禁區，不過達雲紐尼斯未趕到。南韓門將的金承奎沒收。 ----------------------------------- 【上半場7分鐘】羅相浩在右路的突破，推入禁區，烏拉圭守將僅僅趕及解圍。 ----------------------------------- 【上半場2分鐘】南韓右路獲得角球，不過未能威脅到烏拉圭的大門。