熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2022-11-24 22:45:00

世界盃2022︱烏拉圭上下半場各一次中柱　與南韓踢成0:0

分享：
孫興民的遠射斜出。(路透社) 費特歷高華維迪的射門中柱角彈走。(路透社) 達雲紐尼斯射門無功而還。(路透社) 烏拉圭與南韓仍未有紀錄。(路透社) 南韓球迷。(路透社)

在沙特阿拉伯及日本先後為球迷帶來驚喜，最後一支亞洲代表的南韓在今日（24日）亮相。太極虎將會迎戰2屆冠軍的南美勁旅烏拉圭。烏拉圭上下半場各有一次攻門中柱之下，與南韓互無紀錄，踢平0:0，各得1分。

【下半場45+7分鐘】烏拉圭的最後一擊被指犯規之下，球證吹完場，雙方互無紀錄。

-----------------------------------

【下半場45分鐘】孫興民禁區頂中路位置搶得皮球，起腳施射斜出。下半場補時7分鐘。

-----------------------------------

【下半場44分鐘】費達歷高華維迪避過對手後，在左路禁區頂起腳勁射，僅僅中柱角出界。

-----------------------------------

【下半場36分鐘】達雲紐尼斯禁區頂左路起腳，卡雲尼嘗試改變方向，不過未觸及皮球，而射門最後斜出。

烏拉圭門將洛查特出迎解圍。(路透社) 金承奎擋下紐尼斯的傳中。(路透社) 孫興民被對手踢跌受傷。(路透社) 高甸攔截對手。(路透社) 高甸阻截孫興民。(路透社)

【下半場32分鐘】趙圭誠接應隊友長傳，禁區頂試射，不過斜出。

-----------------------------------

【下半場29分鐘】南韓作出3個調動，趙圭誠、李康仁及孫準浩代替羅相浩、李在城及黃義助。

-----------------------------------

【下半場19分鐘】卡雲尼入替今場發揮有限的蘇亞雷斯。

-----------------------------------

【下半場17分鐘】烏拉圭反擊，達雲紐尼斯左路推進，壓入禁區後未能找到隊友協助，被門將金承奎擋下。

-----------------------------------

【下半場12分鐘】孫興民被馬田卡沙利斯踢跌，球證向卡沙利斯出示今場首張黃牌。

-----------------------------------

【下半場5分鐘】孫興民中路取得皮球，扣過對手入禁區，不過荷西基文尼斯及時攔截成功，未成威脅。

高甸的頭槌中柱，未能先開紀錄。(路透社) 高甸的頭槌中柱，未能先開紀錄。(路透社) 高甸的頭槌中柱，未能先開紀錄。(路透社) 黃義助的射門僅僅高出。(路透社) 金承奎出迎撲走紐尼斯的機會。(路透社) 南韓未能攻破大門。(路透社)

【上半場45分鐘】南韓隊上半場控球雖然較多，不過烏拉圭的長傳反擊也有不少威脅，而今場的比賽補時僅1分鐘。

-----------------------------------

【上半場43分鐘】烏拉圭右路的角球，隊長的高甸頭槌，僅僅中內柱彈出，已是半場最大的入球機會。

-----------------------------------

【上半場39分鐘】黃仁範20多碼外嘗試起腳，不過皮球仍然高出，未有威脅到烏拉圭門將。

-----------------------------------

【上半場34分鐘】南韓一次黃金機會，黃義助禁區12碼點附近，接應隊友的地波傳中起腳，不過就僅僅高出。

-----------------------------------

【上半場27分鐘】烏拉圭一次快速反擊，奧利華拉中路斜直線入禁區，不過金承奎快過達雲紐尼斯出迎撲走皮球。

達雲紐尼斯未及接應。(路透社) 費達歷高華維迪的射門僅僅高出。(路透社) 羅相浩右路意圖突破。(路透社) 烏拉圭主帥迪亞高阿朗素。(路透社)

【上半場26分鐘】孫興民在左路一之反擊，避過兩個對手後起腳，不過被馬泰斯奧利華拉成功解圍。

-----------------------------------

【上半場21分鐘】比列斯迪右路接應隊友長傳，頭槌頂回中間，達雲紐尼斯門前僅僅未及趕至，皮球掠門而過，南韓解除威脅。

-----------------------------------

【上半場19分鐘】費達歷高華維迪接應隊友的長傳，禁區頂右腳控下皮球再左腳施射，僅僅高出。

-----------------------------------

【上半場11分鐘】馬泰斯奧利華拉左路奪得皮球，高波吊入禁區，不過達雲紐尼斯未趕到。南韓門將的金承奎沒收。

-----------------------------------

【上半場7分鐘】羅相浩在右路的突破，推入禁區，烏拉圭守將僅僅趕及解圍。

-----------------------------------

【上半場2分鐘】南韓右路獲得角球，不過未能威脅到烏拉圭的大門。

南韓強戰烏拉圭。(路透社) 南韓的角球攻勢在烏拉圭門前僅造成混亂。(路透社) 烏拉圭以老帶新陣容出戰。(路透社) 孫興民今場戴上面罩上陣。(路透社) 烏拉圭賽前熱身。(路透社) 南韓球員賽前視察場地。(路透社) 烏拉圭球員視察場地。(路透社)

雙方出場陣容

烏拉圭：
23.洛查特（Sergio Rochet）、2.荷西基文尼斯（Jose Gimenez）、3.高甸（Diego Godin）、16.馬泰斯奧利華拉（Mathias Olivera）、22.馬田卡沙利斯（Martin Caceres）、5.馬泰斯雲仙奴（Matias Vecino）、6.賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）、15.費達歷高華維迪（Federico Valverde）、8.比列斯迪（Facundo Pellistri）、9.蘇亞雷斯（Luis Suarez）、11.達雲紐尼斯（Darwin Nunez）

南韓：
1.金承奎、3.金珍洙、4.金玟哉、15.金紋奐、19.金英權、5.鄭又榮、6.黃仁範、7.孫興民、10.李在城、17.羅相浩、16.黃義助

今場比賽在卡塔爾的教育城球場進行，而執法球證是來自法國的Clement Turpin。

南韓女球迷。(路透社) 南韓小球迷。(路透社) 烏拉圭球迷入場打氣。(路透社) 南韓球迷已為比賽做好準備。(路透社) 烏拉圭球迷入場打氣。(路透社) 南韓球迷。(路透社) 烏拉圭球迷入場打氣。(路透社) 南韓球迷穿上南韓傳統服飾。(路透社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受