世界盃2022｜烏拉圭贏波出局 蘇亞雷斯賽後哭成淚人 黯然告別世界盃

烏拉圭於世界盃H組分組賽雖然以2：0擊敗加納，惟韓國在另一場賽事在補時階段絕殺葡萄牙，黯然出局。烏拉圭眾將在賽後相當激動，老將蘇亞雷斯哭成淚人，場面令人傷感。

烏拉圭今場在上半場已取得兩球領先優勢，今場擔任正選的蘇亞雷斯狀態大勇，烏拉圭的第二個入球就是由他交出助攻。同一時間，葡萄牙與韓國踢成1：1，如果以相同戰果完場，晉級16強的會是葡萄牙與烏拉圭。

下半場加納雖然加強攻力，但多次強攻烏拉圭仍無收穫。蘇亞雷斯於66分鐘退下火線，一直於後備席專心觀看比賽，神情輕鬆。直到韓國在補時階段入球，當時烏拉圭面臨於分組賽入球數量不及對方而出局。此時的蘇亞雷斯焦急了，聚精會神地留意場中的一舉一動，希望隊友可以多入一球，創造奇蹟。