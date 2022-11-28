世界盃2022｜球星波砵逐個睇！一天才球星原來唔識綁鞋帶?

德國中場根度簡所穿的是adidas Copa Sense.1。（美聯社）

德國國家隊向來都由德國體育品牌adidas贊助其球衣裝備，連帶隊中不少球員都是adidas所贊助。首戰對日本為德國射入先開紀錄的中場根度簡，便是穿上adidas Copa Sense.1。

德國國家隊向來都由德國體育品牌adidas贊助其球衣裝備，連帶隊中不少球員都是adidas所贊助。首戰對日本為德國射入先開紀錄的中場根度簡，便是穿上adidas Copa Sense.1。

堂安律所穿的為Puma Ultra Ultimate。（美聯社）

日本前鋒堂安律於首戰對德國成為奇兵，這名高速球員順利在禁區補射得手，為日本追平1:1，他腳上所穿的便是Puma Ultra Ultimate，此波砵為速度而設，官方指鞋身輕巧推力又強。

淺野拓磨便穿adidas X Speedportal.1。（美聯社）

同場比賽日本前鋒淺野拓磨便穿上adidas X Speedportal.1，為球隊窄位射入反勝德國。這對波砵於今屆世界盃有不少球員都有穿上，其特點是中底內藏碳纖板，如跑鞋般為球員全速前進時增加額外推力。

史達寧的為New Balance X Stone Island Series的特別版波砵。（美聯社）

史達寧穿NB特別版波砵 作為New Balance頭號足球球星，英格蘭翼鋒史達寧所穿的便是New Balance X Stone Island Series的特別版波砵Furon v7 Stone Island。難得這對限量版波砵於香港亦有入貨，有興趣的球迷可到NB銅鑼灣碰運氣。

加維所穿的為Nike Phantom GT2。（美聯社）

加維原來不懂綁鞋帶？ 西班牙天才加維靚仔又好波，他早前才為國家隊入波，其穿著的便是Nike Phantom GT2。眼利球迷或會發現加維於場上並未有繫緊鞋帶，連外國傳媒亦有報道此事，原來加維雖然球技出色，但自少已經不太懂我繫鞋帶，因此比賽close up鏡頭常常會見到他的鞋帶沒有繫好。

C朗拿度向來有自己專屬的Mercurial系列波砵，今次他創下5屆世界盃都有入波的紀錄時，所穿的便是世界盃特別版Mercurial。

adidas為美斯推出個人波砵 X Speedportal Leyenda。（美聯社）