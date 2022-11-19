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體育
2022-11-19 17:08:46

世界盃2022｜球迷狂嗌即贏adidas折扣優惠 會員免費印字＋歷屆比賽用波展覽

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adidas 於11月22日至25日起，會不有不同世界盃及國家隊相關產品優惠。（公關提供）

adidas 於11月22日至25日起，會不有不同世界盃及國家隊相關產品優惠。（公關提供）

世界盃周日就開波，作為球迷嘅你準備好捱夜睇波、以及支持你心水球隊嘅波衫未？adidas係世界盃期間便推出限時優惠，於尖沙咀旗艦店設置「係狂嘅」狂嗌包廂，參加者有機會贏得最多6折購物優惠券，而adiClub會員更可以為adidas國家隊球衣免費印字服務。

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完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

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每名挑戰者可獲得9折購物優惠券，最「狂」挑戰更可享有低至6折購物優惠券。（公關提供）

嗌得參加者可獲adidas 6折優惠券

睇波又點可以「靜鷹鷹」？四年一度的世界盃就梗係唔可以「靜靜哋贏」。adidas尖沙咀旗艦店由即日起至1216日，將設有「狂嗌包廂」給予一眾中氣十足的「係狂嘅」參加者挑戰巨人之音。包廂內會播放足球比賽片段，參加者需要嗌出震耳欲聾的狂熱歡呼聲以換得購物優惠。嗌得愈狂、愈激烈，驚喜購物優惠愈吸引，每名挑戰者可獲得9折購物優惠券，最「狂」挑戰更可享有低至6折購物優惠券。

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adiClub會員可免費印字一次

此外，現凡adiClub會員於adidas專門店購買2022年世界盃球衣，即可享有免費印字服務一次：

  1. 購買世界盃落場版球衣，即可免費印上球隊官方印字 （只限指定球員）
  2. 購買世界盃球衣，即可免費印上自選組合（最多8個英文字母及2個數字）之非官方印字。

按此網址即可成為adiClub 會員

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13屆「世界波」曬冷

打邊爐最緊要就係個爐，踢波最緊要自然係個波！除了會員印字服務外，adidas朗豪坊分店亦設置歷屆世界盃指定足球展覽區，展出過去13屆不款式的世界盃指定足球，邊個「世界波」又可以勾起你對世界盃嘅精彩回憶？

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