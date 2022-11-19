世界盃2022｜球迷狂嗌即贏adidas折扣優惠 會員免費印字＋歷屆比賽用波展覽

adidas 於11月22日至25日起，會不有不同世界盃及國家隊相關產品優惠。（公關提供）

最 嗌得參加者可獲adidas 6折優惠券 睇波又點可以「靜鷹鷹」？四年一度的世界盃就梗係唔可以「靜靜哋贏」。adidas尖沙咀旗艦店由即日起至12月16日，將設有「狂嗌包廂」給予一眾中氣十足的「係狂嘅」參加者挑戰巨人之音。包廂內會播放足球比賽片段，參加者需要嗌出震耳欲聾的狂熱歡呼聲以換得購物優惠。嗌得愈狂、愈激烈，驚喜購物優惠愈吸引，每名挑戰者可獲得9折購物優惠券，最「狂」挑戰更可享有低至6折購物優惠券。

adiClub 會員可免費印字一次 此外，現凡adiClub會員於adidas專門店購買2022年世界盃球衣，即可享有免費印字服務一次： 購買世界盃落場版球衣，即可免費印上球隊官方印字 （只限指定球員） 購買世界盃球衣，即可免費印上自選組合（最多 8 個英文字母及 2 個數字）之非官方印字。 按此網址即可成為adiClub 會員