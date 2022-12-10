世界盃2022｜由場邊觀眾到創同樣紀錄 利華高域單屆救4球12碼史上第3人

3人單屆四救12碼 克羅地亞佔兩席 利華高域2018年已列克羅地亞世界盃大軍名單，但當時只能在後備席觀賞同胞蘇巴錫（Danijel Subasic）單屆力救4球12碼的英姿。今屆，利華高域自己都創出這個紀錄。他在16強面對日本，連救3球12碼後已獲得關注。今場利華高域鎮守克羅地亞的最後一道防線，再次交出「上身」的表現，雲尼斯奧斯祖利亞、尼馬和盧卡斯柏基達等巴西戰將的連番施射，均被一一化解。利華高域在法定時間90分鐘撲救8球，在互射12碼再撲出洛迪高高斯的施射，成為贏波功臣。根據Opta的統計，利華高域成為第3名單屆救4球12碼的門將，除了上述2018年的蘇巴錫之外，還有1990年為阿根廷把關的哥高查。

克羅地亞世界盃互射12碼未輸過 利華高域身高1.88米，世界盃前在transfermarkt的身價是850萬歐元，他一直在克羅地亞本土「搵食」，效力班霸薩格勒布戴拿模。他曾經表示曼聯門將迪基亞和西班牙傳奇卡斯拿斯是他的偶像。利華高域的出色表現，令克羅地亞在世界盃4次互射12碼全勝的紀錄得以延續，相信經過今次世界盃後會讓他升價不少。