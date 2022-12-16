世界盃2022︱盤點10個英超1月轉會窗收購目標

加普（荷蘭） 在今年夏天已是曼聯主帥滕哈格的目標之一，有傳現在已是曼聯在1月轉會窗的頭號目標。不過有傳曼聯如果想收購這位23歲的翼鋒，可能需要支付打破PSV燕豪芬的轉會費紀錄，支付逾4,000萬英鎊（約3.8億港元）的轉會費。 而傳媒指，列斯聯早在今年8月曾開出以2,600萬英鎊再加1,100萬英鎊的條件，但被PSV所拒絕，而另一支英超球會修咸頓也曾有意羅致。

蘇夫恩岩拉伯特 （摩洛哥） 連法國總統馬克龍都稱讚的摩洛哥中場岩拉伯特（Sofyan Amrabat），英國傳媒指早就獲得熱刺的垂青，只是在今夏最終未能與意甲的費倫天拿達成協議。 然而在世界盃的頂級表現，已付岩拉伯特的身價更加水漲船高。而英國傳媒指，包括車路士、利物浦、韋斯咸、紐卡素，以及西甲的馬德里體育會，都對這位中場球員有興趣。

安尼斯利 （摩洛哥） 為摩洛哥攻破葡萄牙大門，歷史性打入4強的安尼斯利（Youssef En-Nesyri）。雖然在4強對法國遭到完全凍結而缺乏表現，但他在今屆已為摩洛哥攻入2球，是球隊的射手。 目前效力西甲西維爾的安尼斯利，在過去曾獲得韋斯咸的垂青，英國傳媒指，鎚仔幫仍打算再向西維爾報價，希望羅致這個25歲的射手。

奧拿希 （摩洛哥） 效力法甲榜尾昂熱的奧拿希（Azzedine Ounahi），或者會是今次世界盃起飛最大的一位球員。這位摩洛哥的中場，據報身價僅大約為2,000萬英鎊（約1.89億港元），而英超的李斯特城、狼隊以及韋斯咸都有意收購。

祖奧菲歷斯 （葡萄牙） 本身效力的馬德里體育會因為在歐聯出局之後，球隊需要面對巨額的財務損失，故有傳馬體會已打算出售祖奧菲歷斯（Joao Felix）等球員，以填補球會損失。 並有傳經理人已向包括車路士、阿仙奴及曼聯等大球會推薦，而其轉會費預計達1.13億英鎊（約10.7億港元）。故即使阿士東維拉、紐卡素及狼隊都有意出手，不過未必輕易達到馬體會的要求。

加 華 迪奧（克羅地亞） 在4強對阿根廷被美斯扭過，令球隊輸0:3。不過20歲的加華迪奧（Josko Gvardiol）是歐洲其中一個被看好的防守球員。在今年夏天車路士曾計劃以7,700萬英鎊（約7.3億港元）從RB萊比錫收購這位中堅，但現時據報包括曼聯、曼城、熱刺以及皇馬都相中這位中堅作為球隊的防線目標。

祖迪比寧咸（英格蘭） 效力德甲多蒙特的比寧咸（Jude Bellingham）早在世界盃之前已經是利物浦的目標，而在世界盃期間，亦一直有指紅軍打算從多蒙特收購這個英格蘭進攻球員。 然而紅軍目前未有與多蒙特方面取得共識，更甚的是，包括曼城、車路士、曼聯以及皇馬都想加入戰團。

尤素法莫高高（德國） 雖然德國隊在分組賽提前出局，莫高高（Youssoufa Moukoko）的表現也不見突出。然而作為德國隊中最年輕一員，以及被視為國家隊的希望，18歲的莫高高在轉會市場仍有一定關注。 尤其這位多蒙特前鋒將在季尾約滿。雖然車路士對這位前鋒感興趣，但目前有指車路士先與挪威球會莫迪洽談大衛科芬拿（David Fofana）的轉會，不過利物浦、紐卡素及曼聯都被傳在留意着莫高高去向。