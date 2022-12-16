世界盃2022︱盤點10個英超1月轉會窗收購目標

今屆世界盃已到尾聲，然而與以往不同，在世界盃完結後才是1月的轉會窗。雖然球會在冬季轉會的出手不多，但英國傳媒仍盤點10位在世界盃上有優異表現的球員，將在1月成為轉會市場焦點。
今屆賽事不少球隊的表現突出，當中首次打入4強的摩洛哥必然是其一，而荷蘭的加普（Cody Gakpo）就由季前到現在都是轉會市場的目標。至於阿根廷的新星安素費南迪斯（Enzo Fernandez），也是其一。
安素費南迪斯（阿根廷）
21歲的安素費南迪斯在今年夏天已是曼聯及狼隊的目標，然而兩支英超球隊都未有出手，反而讓葡萄牙的賓菲加成功從河床羅致。然而在協助阿根廷打入決賽下，獲得隊友的美斯（Lionel Messi）稱讚。
英國傳媒報道，目前賓菲加已經將安素費南迪斯在1月的買斷轉會費設定在1.05億英鎊（約9.98億港元），但有傳利物浦已願意支付。
加普（荷蘭）
在今年夏天已是曼聯主帥滕哈格的目標之一，有傳現在已是曼聯在1月轉會窗的頭號目標。不過有傳曼聯如果想收購這位23歲的翼鋒，可能需要支付打破PSV燕豪芬的轉會費紀錄，支付逾4,000萬英鎊（約3.8億港元）的轉會費。
而傳媒指，列斯聯早在今年8月曾開出以2,600萬英鎊再加1,100萬英鎊的條件，但被PSV所拒絕，而另一支英超球會修咸頓也曾有意羅致。
蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）
連法國總統馬克龍都稱讚的摩洛哥中場岩拉伯特（Sofyan Amrabat），英國傳媒指早就獲得熱刺的垂青，只是在今夏最終未能與意甲的費倫天拿達成協議。
然而在世界盃的頂級表現，已付岩拉伯特的身價更加水漲船高。而英國傳媒指，包括車路士、利物浦、韋斯咸、紐卡素，以及西甲的馬德里體育會，都對這位中場球員有興趣。
安尼斯利（摩洛哥）
為摩洛哥攻破葡萄牙大門，歷史性打入4強的安尼斯利（Youssef En-Nesyri）。雖然在4強對法國遭到完全凍結而缺乏表現，但他在今屆已為摩洛哥攻入2球，是球隊的射手。
目前效力西甲西維爾的安尼斯利，在過去曾獲得韋斯咸的垂青，英國傳媒指，鎚仔幫仍打算再向西維爾報價，希望羅致這個25歲的射手。
奧拿希（摩洛哥）
效力法甲榜尾昂熱的奧拿希（Azzedine Ounahi），或者會是今次世界盃起飛最大的一位球員。這位摩洛哥的中場，據報身價僅大約為2,000萬英鎊（約1.89億港元），而英超的李斯特城、狼隊以及韋斯咸都有意收購。
祖奧菲歷斯（葡萄牙）
本身效力的馬德里體育會因為在歐聯出局之後，球隊需要面對巨額的財務損失，故有傳馬體會已打算出售祖奧菲歷斯（Joao Felix）等球員，以填補球會損失。
並有傳經理人已向包括車路士、阿仙奴及曼聯等大球會推薦，而其轉會費預計達1.13億英鎊（約10.7億港元）。故即使阿士東維拉、紐卡素及狼隊都有意出手，不過未必輕易達到馬體會的要求。
加華迪奧（克羅地亞）
在4強對阿根廷被美斯扭過，令球隊輸0:3。不過20歲的加華迪奧（Josko Gvardiol）是歐洲其中一個被看好的防守球員。在今年夏天車路士曾計劃以7,700萬英鎊（約7.3億港元）從RB萊比錫收購這位中堅，但現時據報包括曼聯、曼城、熱刺以及皇馬都相中這位中堅作為球隊的防線目標。
祖迪比寧咸（英格蘭）
效力德甲多蒙特的比寧咸（Jude Bellingham）早在世界盃之前已經是利物浦的目標，而在世界盃期間，亦一直有指紅軍打算從多蒙特收購這個英格蘭進攻球員。
然而紅軍目前未有與多蒙特方面取得共識，更甚的是，包括曼城、車路士、曼聯以及皇馬都想加入戰團。
尤素法莫高高（德國）
雖然德國隊在分組賽提前出局，莫高高（Youssoufa Moukoko）的表現也不見突出。然而作為德國隊中最年輕一員，以及被視為國家隊的希望，18歲的莫高高在轉會市場仍有一定關注。
尤其這位多蒙特前鋒將在季尾約滿。雖然車路士對這位前鋒感興趣，但目前有指車路士先與挪威球會莫迪洽談大衛科芬拿（David Fofana）的轉會，不過利物浦、紐卡素及曼聯都被傳在留意着莫高高去向。
尼高拉斯積臣（塞內加爾）
塞內加爾在16強被英格蘭淘汰，然而尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson）在世界盃沒有留下任何印象，因為他僅僅為國家隊上陣了2次。然而這位效力西甲維拉利爾的前鋒，仍與不少英超球會有關連。
有指，本身在西甲曾與其合作的阿士東維拉主帥艾馬利（Unai Emery）有意羅致其加盟，而愛華頓、般尼茅夫以及紐卡素也有意啟動積臣與黃色潛水艇合約的2,700萬英鎊（約2.55億港元）買斷條款。