世界盃2022｜盧卡古三次面對空門失機 比利時賽和克羅地亞出局

摩洛哥4分鐘便領先加拿大升上榜首，令比利時必須擊敗克羅地亞才可以出線，他們甫開賽便狂攻，卻在15分鐘險些失守。克羅地亞左路罰球，卡拉斯高解圍心切禁區內踢中對手輸12碼。但皮球已經擺定在12碼點，準備操刀的莫迪歷埋好位深呼吸準備操刀之際，球證才被告知需要睇VAR，最後判克羅地亞越位在先，沒有12碼，比利時逃過一劫。之後戰情膠著，克羅地亞施展遠射，比利時有幾次傳中略門而過，兩軍半場互交白卷。 克羅地亞12碼被吹走逐格睇

盧卡古補射中柱 空門頂高 下半場節奏明顯加快，兩軍踢得更放。比利時派盧卡古上陣立竿見影，48分鐘即接應右路傳中壓贏對手頭鎚攻門，但被克羅地亞門將沒收。克羅地亞之後狂攻的高華錫、卡拉斯高和莫迪歷先後勁射，比利時多得高圖爾斯力保不失。60分鐘，迪布尼直線傳予卡拉斯高力敵對方守將夾擊起腳被救出，盧卡古補射勁省中柱，1分鐘後他面對空門頂高，再度失機。86分鐘隊友勁射，門前的盧卡古來不及反應盡力補一腳斜出。89分鐘後備上陣的夏薩特右路傳中，門前的盧卡古再次面對空門，再度失機。比利時狂攻不果，最終與克羅地亞踢成0：0出局。

同組另一場，開賽僅4分鐘摩洛哥領先，加拿大門將米蘭波贊出迎解圍失誤，今屆決賽周表現出色的薛耶治離門30多碼起腳笠射入網。14分鐘，加拿大作出反擊，達莊保查蘭接應基利拉連的妙傳後「撻Q」，未能命中目標。摩洛哥於23分鐘拉開比數，安尼斯利接應長傳起腳勁射近柱破網，米蘭波贊欲救無從。戰至41分鐘，加拿大於左路發動攻勢，傳中後摩洛哥守衛阿古爾特意外「擺老烏」，加拿大扳回一城。補時階段，安尼斯利接應死球攻勢再入一球，惟被球證指越位在先。摩洛哥半場領先2：1。