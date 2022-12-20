世界盃2022｜「知道上帝會給我這份禮物」 球王美斯續為阿根廷出戰

遲到總好過冇到，35歲、第5屆征戰世盃決賽周的美斯，終能在卡塔爾親吻及高舉大力神獎盃，球王終於「登基」。「神之禮物」到手，美斯賽後更親口證實，將繼續以世冠身份，為阿根廷出戰；或許4年之後，球迷仍有機會見到，以39歲之齡、6度出戰世盃決賽周的美斯。

決賽以第26次出戰世盃決賽周，打破德國名宿馬圖斯的紀錄、今屆累計攻入7球3助攻的美斯，領軍戰至互射12碼打敗法國，令「藍白兵團」繼1978、86年後，相隔36年，第三度封王世盃。美斯賽後說：「我知道上帝會給我這份禮物，在今屆世盃前已有預感。需時很長，但終於到手，我們受了很多苦，但終於做到了，我急不及待回阿根廷去見證這一切的瘋狂。」

繼2014年決賽輸波後，今屆再奪世盃金球獎的美斯，再向國內一個體育頻道發表重要宣言：「我不會退出國際賽，我會以世界冠軍身份繼續上陣。當然我原想以此結束比賽生涯，再沒有更多要求。」如今大力神盃到手，加上已擺放在美斯「獎牌櫃」的7屆金球獎、4個歐聯獎盃、1個美洲國家盃冠軍及11個聯賽冠軍(10次巴塞隆拿、1次巴黎聖日耳門)，收穫滿滿的成就感，「球王」從此得以正名，沒有太多人異議。

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