世界盃2022｜神奇之旅走到盡頭 摩洛哥雖敗不辱 教練歷格古：已付出最大努力

摩洛哥於世界盃4強不敵法國，未能歷史性打入決賽。然而，他們在今屆已踢出歷屆非洲球隊的最佳成績，表現相當出色。教練歷格古賽後稱，球員已盡最大努力，沒有遺憾。

如果世界盃開始前說摩洛哥能打入最後4強，相信沒有人敢相信。摩洛哥處於F組，同組有上屆亞軍克羅地亞、奪冠熱門之一比利時和新興勢力加拿大，賽前沒有人看好摩洛哥能夠出線。然而，這支於去年於非洲國家盃僅8強出局的球隊先賽和克羅地亞，再擊敗比利時和加拿大，以首名打入16強。

淘汰賽面對西班牙及葡萄牙，兩支都為歐洲的頂級強隊，摩洛哥繼續保持其機動並討好的踢法，最後憑互射12碼擊敗西班牙，再以1球氣走葡萄牙，歷史性殺入4強，為非洲足球寫下新一頁。

摩洛哥職球員賽後在球場上祈禱及向球迷道謝。（路透社）

他們在4強的對手是衛冕的法國，對手擁有像基利安麥巴比、基沙文、基奧特等球星。賽前摩洛哥更有中屆阿古特於熱身時受傷，由達利代替。摩洛哥於比賽後5分鐘便落後，不過他們並沒有氣餒，更大舉反擊，面對這支世界冠軍顯得毫無懼色。如不是對方洛里斯及干拿迪踢出世界級水準，相信他們早已扳平。最終他們以2球見負，無法再進一步，然而他們今場擁有近6成的控球率，證明他們擁有與列強一戰的能力。更重要的是，摩洛哥今屆的表現能夠團結整個非洲，今晚相信整個非洲的球迷都在為他們打氣。

歷格古：球員已盡力

賽後摩洛哥教練歷格古說：「我們付出了最大的努力，這是最重要的。我們有一些傷兵問題，在熱身賽中失去了阿古特、沙斯和馬薩奧利也有傷，但這不是藉口。」

他續道：「我們犯下了輕微的錯誤而付出了代價。球隊在開賽時沒有融入比賽當中，而且在上半場，我們也浪費太多機會了。」

最後，歷格古對於今屆摩洛哥的結局絕不感到遺憾：「他們第二個入球簡直就是殺死了我們，但這並沒有抹殺我們付出的一切。」

摩洛哥的世界盃之旅並未完結，他們將於周六出戰季軍戰，與分組賽對手克羅地亞再決高下。