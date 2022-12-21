世界盃2022︱第4名摩洛哥隊回國　同獲英雄式接待

阿根廷獲得世界盃後受到國內歡迎，不過即使是第4名，也都是國家英雄。在今屆創下非洲以及阿拉伯球隊最佳成績的摩洛哥，球員返回摩洛哥首都拉巴特，並在當地舉行巴士巡遊，同樣沿路獲數以萬計球迷的歡迎。

全隊獲王室頒發勳章

而巴士駛往摩洛哥的皇宮，全隊的球員與國王穆罕默德六世、王儲Moulay El Hassan及王子Moulay Rachid的接見。而摩洛哥足協會長Faouzi Lekjaa與教練的歷格古（Walid Regragui）獲王室頒發司令勳章，是該國王室頒發的第2級榮譽。而球員亦獲得第3級榮譽勳章。

球隊之後獲邀聚餐，而阿舒拉夫夏基美（Ashraf Hakimi）亦有邀請母親出席，他更在宴會中與母親跳舞。