世界盃2022︱第4名摩洛哥隊回國　同獲英雄式接待

阿根廷獲得世界盃後受到國內歡迎，不過即使是第4名，也都是國家英雄。在今屆創下非洲以及阿拉伯球隊最佳成績的摩洛哥，球員返回摩洛哥首都拉巴特，並在當地舉行巴士巡遊，同樣沿路獲數以萬計球迷的歡迎。
以第4名完成的摩洛哥隊，球隊回國亦受舉國的慶賀。在飛機抵達拉巴特時，機場已安排消防車射水恭候。而球隊之後在首都舉行巡遊，沿途有數以萬計民眾夾道歡迎，並發放煙花及煙火慶祝。亦有人沿路追趕着巴士支持。
FIESTA HISTÓRICA: Marruecos tuvo su celebración por el histórico cuarto puesto en #Qatar2022.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2022
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全隊獲王室頒發勳章
而巴士駛往摩洛哥的皇宮，全隊的球員與國王穆罕默德六世、王儲Moulay El Hassan及王子Moulay Rachid的接見。而摩洛哥足協會長Faouzi Lekjaa與教練的歷格古（Walid Regragui）獲王室頒發司令勳章，是該國王室頒發的第2級榮譽。而球員亦獲得第3級榮譽勳章。
球隊之後獲邀聚餐，而阿舒拉夫夏基美（Ashraf Hakimi）亦有邀請母親出席，他更在宴會中與母親跳舞。
阿舒拉夫夏基美與母親跳舞
Achraf Hakimi danse avec sa Maman 🇲🇦♥️ pic.twitter.com/Y1HBitJJej— Izem Anass (@Izemanass) December 20, 2022